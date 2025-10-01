Έχετε σκυλάκι; Σε ποιο σημείο του σπιτιού σας πρέπει να τοποθετήσετε το crate

Το crate δεν είναι φυλακή ούτε πρέπει να χρησιμοποιείται ως τιμωρία. Το crate είναι ένας καλός τρόπος εκπαίδευσης των τετράποδων φίλων μας αλλά και ένα μέρος να αποσύρονται όταν έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν. Για αυτό τον λόγο οι σκύλοι πρέπει να έχουν την ευχέρεια να μπαίνουν και να βγαίνουν όποτε το επιθυμούν – εκτός αν τους υποδείξουμε εμείς ότι πρέπει να πάνε. Επίσης, θα πρέπει να είναι ευρύχωρο και το έχουμε κάνει όσο πιο ευχάριστο γίνεται. Για παράδειγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα άνετο κρεβάτι με μια ζεστή κουβερτούλα και μερικά από τα αγαπημένα παιχνίδια του σκύλου μας έτσι ώστε να νιώθει άνετα κάθε φορά που κάθεται στο crate του.

Όμως, πέρα από όλα τα παραπάνω, πρέπει να σκεφτούμε και ένα ακόμη πράγμα: σε ποιο σημείο του σπιτιού μας θα τοποθετήσουμε το crate της μαλλιαρής μουσούδας μας. Γιατί, η αλήθεια είναι πως τα crate είναι ογκώδη και κάποιες φορές μπορεί να γίνουν ενοχλητικά, ειδικά αν μένουμε σε μικρό διαμέρισμα. Και εκτός αυτών, το σημείο που θα τοποθετήσουμε το κλουβάκι του σκύλου μας παίζει σημαντικό ρόλο γιατί το κατοικίδιό μας πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση και να μην δυσκολεύεται να μπει μέσα.

Ας δούμε, όμως, τα σημεία του σπιτιού μας που μπορούμε να τοποθετήσουμε το crate καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε χώρου.

Κουζίνα

Για πολλούς από εμάς η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού, και αυτό γιατί εκεί προετοιμάζουμε τα γεύματά μας και καθόμαστε να φάμε και να πιούμε με τους αγαπημένους μας. Ωστόσο, μάλλον δεν είναι καλή ιδέα να βάλουμε σε αυτόν τον χώρο το crate του σκύλου μας γιατί κρύβονται ορισμένοι κίνδυνοι, όπως είναι ο φούρνος ο οποίος μετά το μαγείρεμα είναι ζεστός και μπορεί αν τον πλησιάσει ο σκύλος μας να πάθει έγκαυμα. Μπορεί επίσης, την ώρα που τηγανίζουμε να πεταχτεί λάδι στον σκύλο μας. Ή μπορεί όλες αυτές οι μυρωδιές της κουζίνας να κάνουν το κατοικίδιό μας ακόμα πιο περίεργο, να θελήσει να εξερευνήσει από πού προέρχονται και έτσι να φάει κάτι που δεν πρέπει ή να κάνει κάποια ζημιά, όπως το να σπάσει κάποιο πιάτο, άθελά του.

Ακόμα και αν η κουζίνα είναι ενιαία με το σαλόνι, καλό είναι να αποφύγουμε να τοποθετήσουμε το crate κοντά στον χώρο προετοιμασίας του φαγητού.

Υπνοδωμάτιο

Το υπνοδωμάτιό μας είναι ίσως ένα από τα πιο ήσυχα δωμάτια που μπορούμε να τοποθετήσουμε το crate. Όμως, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πόρτα του δωματίου μας είναι πάντα ανοιχτή για να έχει πρόσβαση ο σκύλος μας όποτε το επιθυμεί. Μια καλή ιδέα είναι αν έχουμε άδειο υπνοδωμάτιο να βάλουμε το κλουβί του κατοικιδίου μας εκεί, όμως δεν συνίσταται αν ο σκύλος μας υποφέρει από άγχος ή στρες αποχωρισμού. Οπότε, το υπνοδωμάτιό μας μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό χώρο για το crate καθώς και ο σκύλος μας μπορεί να έχει εκεί την ησυχία του και να αισθάνεται ασφάλεια την ώρα του ύπνου, αλλά και εμείς να μπορούμε να τον προσέχουμε και να ξέρουμε τι κάνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως, επίσης, μειώνουμε και την πιθανότητα να θελήσει ο πιο πιστός μας φίλος να πηδήξει πάνω στο κρεβάτι μας την ώρα που κοιμόμαστε γιατί στο κλουβάκι του θα είναι πιο άνετος απ’ ότι αγκαλιά με εμάς (ίσως και όχι).

Σαλόνι

Περνάμε αρκετές ώρες της ημέρας μας στο σαλόνι. Εκεί καθόμαστε με τους φίλους μας, βλέπουμε τηλεόραση, ξεκουραζόμαστε, διαβάζουμε ένα βιβλίο. Εκεί ξαπλώνουμε στον καναπέ παρέα με το αγαπημένο μας σκυλάκι και χαλαρώνουμε διώχνοντας τα άγχη μας. Γι’ αυτό και το σαλόνι είναι ένα μέρος που ο σκύλος μας αγαπάει, γιατί το έχει συνδέσει με χάδια και αγάπη από εμάς και τους φίλους μας. Οπότε, μπορούμε να τοποθετήσουμε το crate στο σαλόνι αν ο σκύλος μας νιώθει άνετα εκεί. Ωστόσο, κάποιες φορές μπορεί να μην αποτελεί την καλύτερη επιλογή διότι έχει πολλή φασαρία και το κατοικίδιό μας μπορεί να αναστατωθεί και να στρεσαριστεί, ειδικά όταν έχει ανάγκη από λίγη ηρεμία. Άρα, ναι μεν το σαλόνι είναι μια καλή λύση, αλλά δεν είναι η κατάλληλη επιλογή για όλα τα σκυλάκια. Εμείς θα πρέπει να το αποφασίσουμε αναλόγως με τις ανάγκες και τον χαρακτήρα του σκύλου μας.

Διάδρομος

Ορισμένα σπίτια έχουν διάδρομο. Το θετικό ίσως είναι ότι δεν περνάμε χρόνο στον διάδρομο, οπότε είναι ένα σχετικά ήσυχο μέρος. Όμως, μπορεί να είναι αρκετά στενοί, οπότε το crate να μας εμποδίζει. Επομένως, εξαρτάται από το πόσο φαρδύς είναι ο διάδρομος και αν υπάρχει χώρος ώστε ο σκύλος μας να νιώθει άνετα. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε το κλουβάκι του να μην είναι ακριβώς πίσω από την πόρτα για να μην το «σκάσει» καθώς θα την ανοίγουμε ή να μην «μπαίνει» κρύος αέρας κάτω από την πόρτα τον χειμώνα και ο σκύλος μας κρυώνει.

Μπάνιο

Το μπάνιο είναι ένα μέρος αρκετά επικίνδυνο για τον σκύλο μας γι’ αυτό δεν συνίσταται να τοποθετήσουμε το κλουβί του εκεί. Υπάρχουν τόσα απορρυπαντικά και καθαριστικά που αν για οποιονδήποτε λόγο θελήσει να εξερευνήσει ο πιο πιστός μας φίλος, μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε θάνατο. Άρα αποκλείουμε αυτόν τον χώρο του σπιτιού.

Συνοψίζοντας

Είτε το σπίτι μας είναι μικρό είτε μεγάλο, πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά που θα τοποθετήσουμε το κλουβάκι του σκύλου μας. Είναι σημαντικό το σημείο να είναι εύκολα προσβάσιμο για να μπορεί να χαλαρώνει όποτε θέλει και να νιώθει άνετα. Οπότε, πριν αποφασίσουμε το δωμάτιο που θα βρίσκεται το crate ας μελετήσουμε πρώτα τα πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματά του. Δεν είναι κακό να κάνουμε και μια δύο δοκιμές για να καταλάβουμε ποιο σημείο του σπιτιού θεωρεί ο σκύλος μας ιδανικό για χαλάρωση.

Πηγή: topetmou.gr