Αυτά τα 5 ζώδια θα ζήσουν μία... ερωτική επανασύνδεση το φθινόπωρο
Αυτά τα 5 ζώδια θα ζήσουν μία... ερωτική επανασύνδεση το φθινόπωρο

 01.10.2025 - 12:30
Αυτά τα 5 ζώδια θα ζήσουν μία... ερωτική επανασύνδεση το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο του 2025 φέρνει μαζί του αέρα αναθεώρησης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, καθώς οι πλανητικές όψεις ενεργοποιούν δυναμικά τον τομέα των σχέσεων.

Ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας, θα κινηθεί φαινομενικά ανάδρομος μέσα από τον Τοξότη και τον Σκορπιό, δίνοντας σε πολλούς την αφορμή να στραφούν στο παρελθόν, να ξανασκεφτούν επιλογές και να αναζητήσουν απαντήσεις σε ανεκπλήρωτες υποθέσεις της καρδιάς.

Οι συναντήσεις που θα συμβούν αυτό το διάστημα δεν θα είναι τυχαίες, αφού θα λειτουργήσουν ως υπενθύμιση συναισθημάτων που παραμένουν ζωντανά. Παλιοί έρωτες επιστρέφουν, παλιές συζητήσεις ανοίγουν ξανά και η ανάγκη για ένωση γίνεται πιο δυνατή από ποτέ. Δεν θα είναι όλα τα ζώδια το ίδιο ευνοημένα, ωστόσο πέντε συγκεκριμένα θα βρεθούν μπροστά σε συγκλονιστικές ευκαιρίες για ερωτική επανασύνδεση, έτοιμα να βιώσουν ξανά το πάθος και τη μαγεία που πίστεψαν ότι είχε χαθεί.

Τοξότης
Με τον ανάδρομο Ερμή να ξεκινά από το δικό σας ζώδιο και να γυρίζει στον Σκορπιό, η περίοδος αυτή σας βάζει σε έντονες σκέψεις. Συναντήσεις που μοιάζουν τυχαίες μπορεί να σας φέρουν ξανά κοντά σε πρόσωπα του παρελθόντος, όμως η ιστορία δεν μένει στην επιφάνεια. Σύντομα θα καταλάβετε ότι κάτι κρύβεται πιο βαθιά, είτε ένα μυστικό που δεν ειπώθηκε, είτε αμφιβολίες για το αν το τώρα σας ικανοποιεί πραγματικά. Το σύμπαν σας ζητά να δείτε μέσα σας πριν απαντήσεις σε οποιοδήποτε μήνυμα ή βλέμμα.

Δίδυμοι
Η ανάδρομη πορεία του Ερμή αγγίζει τις σχέσεις σας και στη συνέχεια την καθημερινότητα. Ένα πρόσωπο επιστρέφει και σας ταράζει, βγάζοντάς σας από τη ρουτίνα που ίσως είχατε αρχίσει να θεωρείτε δεδομένη. Όμως μαζί με την έξαψη έρχεται και η υπενθύμιση: προσέξτε μην εγκλωβιστείτε ξανά σε κύκλους που επαναλαμβάνονται. Αν το παλιό επιστρέψει, βεβαιωθείτε ότι δεν θα σας ρίξει στις ίδιες συνήθειες που κάποτε σας έκαναν να πείτε «φτάνει».

Σκορπιός
Από την αίσθηση ασφάλειας περνάτε ξανά σε εσωτερικούς προβληματισμούς. Αυτός ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να ενεργοποιήσει ανασφάλειες που σας ωθούν να αναζητήσετε το γνώριμο και σίγουρο. Αν όμως κοιτάξετε πιο προσεκτικά, θα δείτε ότι αυτή η επιστροφή ίσως να μην είναι η λύση αλλά η παγίδα. Αν ο λόγος για τον οποίο επιστρέφετε είναι κάποια αμφιβολία του κατά πόσο μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά, απαιτείται επαναπροσέγγιση. Δώστε χώρο να καταλάβετε αν πραγματικά θέλετε το πρόσωπο που γυρίζει ή απλώς αναζητάτε την ηρεμία που νομίζετε ότι σας έδινε.

Ταύρος
Οι φόβοι της μοναξιάς και οι ανασφάλειες –δικές σας ή του άλλου– μπορεί να ανοίξουν την πόρτα σε μια επιστροφή. Η νοσταλγία αναμειγνύεται με την επιθυμία να νιώσετε ξανά το σταθερό και γνώριμο. Αν όμως το παρελθόν επανέλθει, φροντίστε αυτήν τη φορά οι συνθήκες να είναι πραγματικά διαφορετικές. Η επανάληψη χωρίς αλλαγή δεν θα σας οδηγήσει σε σταθερότητα, αλλά σε έναν φαύλο κύκλο.

Λέων
Ίσως είστε από τους πιο τυχερούς του διαστήματος. Η ενέργεια σας ωθεί να ξαναβρείτε την αγάπη σε γνώριμα μάτια, και αυτήν τη φορά να σκεφτείτε σοβαρά τη σταθεροποίηση. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να ξυπνήσει το πάθος σας και να σας θυμίσει πόσο όμορφο είναι να μοιράζεστε στιγμές αληθινής ζεστασιάς. Ωστόσο, φροντίστε να διαχωρίσετε αν αυτό είναι πραγματική επιλογή καρδιάς ή αν οι συγκυρίες σας σπρώχνουν προς τα πίσω. Μόνο έτσι θα έχει διάρκεια.

Έχετε σκυλάκι; Σε ποιο σημείο του σπιτιού σας πρέπει να τοποθετήσετε το crate

 01.10.2025 - 12:20
Απόλυτος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Και ας είναι ο γιος μου, η μάνα μου…»

 01.10.2025 - 12:40
VIDEO: ΠτΔ: «Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία – Η Εθνική Φρουρά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο»

Αγωνιζόμενοι για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις κι όχι με λόγια, όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, είπε σήμερα ο Προεδρος της Δημοκρατίας κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, στη Λευκωσία.

VIDEO: ΠτΔ: «Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία – Η Εθνική Φρουρά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο»

  •  01.10.2025 - 10:10
Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων - Δείτε βίντεο

  •  01.10.2025 - 09:03
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο πρώην σύζυγο της άτυχης 58χρονης

  •  01.10.2025 - 10:55
Ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας, γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και άλλα ηχηρά ονόματα ανάμεσα στους εμπλεκόμενους του κυκλώματος για απάτες ΦΠΑ στην Ελλάδα

  •  01.10.2025 - 11:55
Αργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

  •  01.10.2025 - 12:43
Εντοπισμός ναρκωτικών: Δεν θα πιστεύετε πού έκρυψαν μεθαμφεταμίνη - Χειροπέδες σε 29χρονο - Δείτε φωτογραφίες

  •  01.10.2025 - 12:02
Συγκλονιστικό βίντεο: Καρέ-καρέ η διάσωση ατόμου από τις θαλασσινές σπηλιές – Η κατάσταση της υγείας του

  •  01.10.2025 - 10:33
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Οκτωβρίου - Τα παράξενα ονόματα που λίγοι γνωρίζουν

  •  01.10.2025 - 11:26

