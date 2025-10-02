Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαEπ. Ισότητας για νέα γυναικοκτονία: «Η έμφυλη βία παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eπ. Ισότητας για νέα γυναικοκτονία: «Η έμφυλη βία παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση»

 02.10.2025 - 09:43
Eπ. Ισότητας για νέα γυναικοκτονία: «Η έμφυλη βία παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση»

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων εκφράζει θλίψη και αποτροπιασμό για τη νέα γυναικοκτονία, προχθές στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το τραγικό αυτό γεγονός υπενθυμίζει με τον πλέον επώδυνο τρόπο πως η έμφυλη βία παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση και συλλογική δράση. Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών προϋποθέτει διαρκή ενημέρωση, επαγρύπνηση, έγκαιρη παρέμβαση και συστηματική προσπάθεια για πρόληψη και εξάλειψη του φαινομένου.

Η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και η αποδόμηση των σχέσεων εξουσίας, που δημιουργούν και συντηρούν τη βία, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για μια κοινωνία όπου η ισότητα των φύλων, η ελευθερία, η ασφάλεια και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας διασφαλίζονται για όλες και όλους.

Η έμφυλη βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους και όλες, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων παραμένει προσηλωμένο στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας, χωρίς βία και διακρίσεις. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και την καλλιέργεια κουλτούρας έμφυλης ισότητας.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκοτώθηκε Κυπριακής καταγωγής δημοσιογράφος στη Γάζα – Συγκλονιστικά τα τελευταία του λόγια - Φωτογραφία

 02.10.2025 - 09:42
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

 02.10.2025 - 09:42
Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ βρισκόταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

  •  02.10.2025 - 06:47
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 07:06
ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

  •  02.10.2025 - 06:28
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

  •  02.10.2025 - 09:32
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 09:16
Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

  •  02.10.2025 - 10:03
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

  •  02.10.2025 - 09:42
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

  •  02.10.2025 - 09:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα