Eπ. Ισότητας για νέα γυναικοκτονία: «Η έμφυλη βία παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση»

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το τραγικό αυτό γεγονός υπενθυμίζει με τον πλέον επώδυνο τρόπο πως η έμφυλη βία παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση και συλλογική δράση. Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών προϋποθέτει διαρκή ενημέρωση, επαγρύπνηση, έγκαιρη παρέμβαση και συστηματική προσπάθεια για πρόληψη και εξάλειψη του φαινομένου.

Η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και η αποδόμηση των σχέσεων εξουσίας, που δημιουργούν και συντηρούν τη βία, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για μια κοινωνία όπου η ισότητα των φύλων, η ελευθερία, η ασφάλεια και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας διασφαλίζονται για όλες και όλους.

Η έμφυλη βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους και όλες, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων παραμένει προσηλωμένο στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας, χωρίς βία και διακρίσεις. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και την καλλιέργεια κουλτούρας έμφυλης ισότητας.