Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣκοτώθηκε Κυπριακής καταγωγής δημοσιογράφος στη Γάζα – Συγκλονιστικά τα τελευταία του λόγια - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοτώθηκε Κυπριακής καταγωγής δημοσιογράφος στη Γάζα – Συγκλονιστικά τα τελευταία του λόγια - Φωτογραφία

 02.10.2025 - 09:42
Σκοτώθηκε Κυπριακής καταγωγής δημοσιογράφος στη Γάζα – Συγκλονιστικά τα τελευταία του λόγια - Φωτογραφία

Τραγικό τέλος για τον Κύπριο Παλαιστίνιο δημοσιογράφο Yahia Barzaq, ο οποίος σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται η Cyprus Mail. Ο Barzaq είχε ξεχωρίσει για τις συνεργασίες του με διεθνή ΜΜΕ και την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Η Γάζα μέσα από τον φακό μου».

 Ο Barzaq εργαζόταν ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος στη Λωρίδα της Γάζας, με πιο αξιοσημείωτο έργο του τη συνεργασία με τον τουρκικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT. Εκεί, δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Η Γάζα μέσα από τον φακό μου», καθώς και καλλιτεχνικά πορτρέτα νεογέννητων παιδιών από τη Γάζα.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Η επίθεση που κόστισε τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ. Σύμφωνα με το TRT, ο Barzaq βρισκόταν εκεί «σε αποστολή, καταγράφοντας τις επιπτώσεις του πολέμου στους αμάχους».

Το TRT πρόσθεσε ότι ο δημοσιογράφος εργαζόταν σε καφετέρια, η οποία επλήγη από πύραυλο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, άλλα τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Barzaq είχε επικοινωνήσει με την κυπριακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Bugün Kıbrıs, μεταφέροντας την ολοένα και πιο απελπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την οργή του για τις εντολές του Ισραήλ για εκκένωση προς τον νότο.

«Ορκίζομαι, μιλάω και τρέμουν τα χέρια μου από θυμό. Όλες οι περιοχές που απειλούν είναι πλέον κατοικημένες. Οι δυνάμεις κατοχής άρχισαν να ρίχνουν φυλλάδια και μας λένε να πάμε νότια, αλλά δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να ζήσω στον δρόμο, σε σκηνή. Έχω ήδη περάσει ενάμιση χρόνο ξεριζωμού. Δεν θέλω να ξαναζήσω αυτόν τον εφιάλτη», είχε δηλώσει.

Πρόσθεσε επίσης:

«Ακόμα κι αν πάμε, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε με ασφάλεια σε μια σκηνή στον δρόμο. Το μέρος όπου θέλουν να πάμε βομβαρδίζεται συνεχώς.»

Ο ίδιος περιέγραψε την απελπιστική κατάσταση που βίωνε:

«Η οικογένεια της συζύγου μου, οι ηλικιωμένοι γονείς της, όλες της οι θείες – άνω των 80 ετών – είναι μαζί μας. Ο αδελφός μου και η πεθερά του βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Είναι επίσης ηλικιωμένοι και τραυματισμένοι. Επικρατεί τόσος συνωστισμός που δεν μπορούμε να σκεφτούμε καθαρά… Είμαστε εξουθενωμένοι, ζούμε έναν πλήρη εφιάλτη.»

Οι Κύπριοι της ... Παλαιστίνης

Πολλοί Κύπριοι που ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη είναι απόγονοι Τουρκοκυπρίων γυναικών που παντρεύτηκαν άνδρες στην τότε Βρετανική Παλαιστίνη στις αρχές του 20ού αιώνα, μια πρακτική που συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 1950.

Η συγγραφέας Neriman Cahit ανέφερε το 2014 ότι έως και 4.000 Τουρκοκύπριες είχαν σταλεί στην Παλαιστίνη για να παντρευτούν Άραβες άνδρες.

Με την έναρξη της τρέχουσας σύγκρουσης στη Γάζα το 2023, ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και νυν μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ, Ahmet Yildiz, είχε δηλώσει ότι 104 Τουρκοκύπριοι βρίσκονταν εντός της Γάζας και περίμεναν να εκκενωθούν προς την Τουρκία.

Παράλληλα, το «υπουργείο εξωτερικών» του ψευδοκράτους είχε ανακοινώσει ότι 150 Τουρκοκύπριοι και συγγενείς τους είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μέσα στις πρώτες 12 ημέρες από την έναρξη των συγκρούσεων, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σίντνεϊ Σουίνι: Χέρι-χέρι με τον νέο της σύντροφο σε βραδινή έξοδο - Δείτε φωτογραφίες

 02.10.2025 - 09:32
Επόμενο άρθρο

Eπ. Ισότητας για νέα γυναικοκτονία: «Η έμφυλη βία παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση»

 02.10.2025 - 09:43
Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ βρισκόταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση ΠτΔ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων – Όσα συζητήθηκαν

  •  02.10.2025 - 06:47
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Για ποιους δίνεται παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση και μέχρι πότε; Ποιοι εξαιρούνται - Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 07:06
ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

ΕΛΑΜ vs Άλμα – το καυτό μπρα-ντε-φερ ενόψει βουλευτικών εκλογών

  •  02.10.2025 - 06:28
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό

  •  02.10.2025 - 09:32
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ

  •  02.10.2025 - 09:16
Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

  •  02.10.2025 - 10:03
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»

  •  02.10.2025 - 09:42
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

  •  02.10.2025 - 09:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα