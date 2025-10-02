Σκοτώθηκε Κυπριακής καταγωγής δημοσιογράφος στη Γάζα – Συγκλονιστικά τα τελευταία του λόγια - Φωτογραφία

Ο Barzaq εργαζόταν ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος στη Λωρίδα της Γάζας, με πιο αξιοσημείωτο έργο του τη συνεργασία με τον τουρκικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT. Εκεί, δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Η Γάζα μέσα από τον φακό μου», καθώς και καλλιτεχνικά πορτρέτα νεογέννητων παιδιών από τη Γάζα.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Η επίθεση που κόστισε τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ. Σύμφωνα με το TRT, ο Barzaq βρισκόταν εκεί «σε αποστολή, καταγράφοντας τις επιπτώσεις του πολέμου στους αμάχους».

Το TRT πρόσθεσε ότι ο δημοσιογράφος εργαζόταν σε καφετέρια, η οποία επλήγη από πύραυλο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, άλλα τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Barzaq είχε επικοινωνήσει με την κυπριακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Bugün Kıbrıs, μεταφέροντας την ολοένα και πιο απελπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την οργή του για τις εντολές του Ισραήλ για εκκένωση προς τον νότο.

«Ορκίζομαι, μιλάω και τρέμουν τα χέρια μου από θυμό. Όλες οι περιοχές που απειλούν είναι πλέον κατοικημένες. Οι δυνάμεις κατοχής άρχισαν να ρίχνουν φυλλάδια και μας λένε να πάμε νότια, αλλά δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να ζήσω στον δρόμο, σε σκηνή. Έχω ήδη περάσει ενάμιση χρόνο ξεριζωμού. Δεν θέλω να ξαναζήσω αυτόν τον εφιάλτη», είχε δηλώσει.

Πρόσθεσε επίσης:

«Ακόμα κι αν πάμε, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε με ασφάλεια σε μια σκηνή στον δρόμο. Το μέρος όπου θέλουν να πάμε βομβαρδίζεται συνεχώς.»

Ο ίδιος περιέγραψε την απελπιστική κατάσταση που βίωνε:

«Η οικογένεια της συζύγου μου, οι ηλικιωμένοι γονείς της, όλες της οι θείες – άνω των 80 ετών – είναι μαζί μας. Ο αδελφός μου και η πεθερά του βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Είναι επίσης ηλικιωμένοι και τραυματισμένοι. Επικρατεί τόσος συνωστισμός που δεν μπορούμε να σκεφτούμε καθαρά… Είμαστε εξουθενωμένοι, ζούμε έναν πλήρη εφιάλτη.»

Οι Κύπριοι της ... Παλαιστίνης

Πολλοί Κύπριοι που ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη είναι απόγονοι Τουρκοκυπρίων γυναικών που παντρεύτηκαν άνδρες στην τότε Βρετανική Παλαιστίνη στις αρχές του 20ού αιώνα, μια πρακτική που συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 1950.

Η συγγραφέας Neriman Cahit ανέφερε το 2014 ότι έως και 4.000 Τουρκοκύπριες είχαν σταλεί στην Παλαιστίνη για να παντρευτούν Άραβες άνδρες.

Με την έναρξη της τρέχουσας σύγκρουσης στη Γάζα το 2023, ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και νυν μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ, Ahmet Yildiz, είχε δηλώσει ότι 104 Τουρκοκύπριοι βρίσκονταν εντός της Γάζας και περίμεναν να εκκενωθούν προς την Τουρκία.

Παράλληλα, το «υπουργείο εξωτερικών» του ψευδοκράτους είχε ανακοινώσει ότι 150 Τουρκοκύπριοι και συγγενείς τους είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μέσα στις πρώτες 12 ημέρες από την έναρξη των συγκρούσεων, στις 7 Οκτωβρίου 2023.