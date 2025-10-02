Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Φθινοπωρινό σκηνικό με απογευματινές βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

 02.10.2025 - 17:06
ΒΙΝΤΕΟ: Φθινοπωρινό σκηνικό με απογευματινές βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

Βροχές σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε διάφορες περιοχές του νησιού, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, δημιουργώντας έντονο φθινοπωρινό σκηνικό.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, βροχοπτώσεις παρατηρήθηκαν στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, στη Μοσφιλωτή, στο Πέρα Χωρίο Νήσου και στο Τρόοδος, ενώ σε άλλες περιοχές ο ουρανός καλύφθηκε από πυκνά μαύρα σύννεφα.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

