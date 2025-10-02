Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Ντενκτάς: Αντιδρά σε «ψήφισμα» περί λύσης δύο κρατών

 02.10.2025 - 16:50
Σ. Ντενκτάς: Αντιδρά σε «ψήφισμα» περί λύσης δύο κρατών

Ο ιδρυτής του κόμματος ΤΑΜ Σερντάρ Ντενκτάς αντέδρασε στην πρόθεση να κατατεθεί στη «βουλή» ένα «ψήφισμα» που θα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, κάνοντας λόγο για «προεκλογικούς» σκοπούς.

Η αντίδραση του Σερντάρ Ντενκτάς, αφορά δηλώσεις του ηγέτη του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ, που είχε πει ότι η «βουλή» δεν έχει λάβει απόφαση για το Κυπριακό εδώ και πολλά χρόνια και εξέφρασε την πρόθεσή του να θέσει προς ψήφιση το όραμα της λύσης των δύο κρατών, αναμένοντας ομόφωνη στήριξη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σερντάρ Ντενκτάς - αναφερόμενος στο ψευδοκράτος - είπε πως «υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να πετάξουν στα σκουπίδια, με την ψήφο της πλειοψηφίας και για χάρη των εκλογών, την ιδρυτική διακήρυξη της τδβκ που αποφασίστηκε ομόφωνα. Αναγνωρίστε τους».

Νωρίτερα, η «ανεξάρτητη βουλευτής» Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς αντέδρασε επίσης στην πρόθεση της «κυβέρνησης», εκφράζοντας την αντίθεσή της στο σχεδιαζόμενο «ψήφισμα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

