ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σου αρέσουν τα μανιτάρια; Υπάρχει και για αυτά φεστιβάλ – Διήμερο το γλέντι – Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων

 02.10.2025 - 16:52
Σου αρέσουν τα μανιτάρια; Υπάρχει και για αυτά φεστιβάλ – Διήμερο το γλέντι – Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων

Η Ερήμη ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά της και να υποδεχθεί το Cyprus Mushroom Festival 2025, το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου.

Για δύο μέρες, η κεντρική πλατεία του χωριού και οι γύρω δρόμοι μετατρέπονται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό όπου τα μανιτάρια γίνονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.

Δέκα διαφορετικές ποικιλίες μανιταριών θα παρουσιαστούν μέσα από δημιουργικά πιάτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη γαστρονομική τους διάσταση σε νέες και απρόσμενες εκδοχές. Παράλληλα, το φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στη γεύση· το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με παιδικές παραστάσεις, εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, μουσικές, dj sets, παρελάσεις με μασκότ, καθώς και πολλές ακόμη εκπλήξεις που υπόσχονται να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Με ώρες λειτουργίας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ το Σάββατο (10:00–22:00) και μέχρι το απόγευμα την Κυριακή (10:00–19:00), το Cyprus Mushroom Festival φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή της κυπριακής υπαίθρου. Το πλήρες πρόγραμμα με τα αναλυτικά δρώμενα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες στην επίσημη σελίδα του φεστιβάλ, ωστόσο ήδη το ενδιαφέρον είναι έντονο.

Η Ερήμη θα γεμίσει αρώματα, γεύσεις, μουσικές και χαμόγελα, προσκαλώντας το κοινό σε μια εμπειρία που συνδυάζει γαστρονομία, πολιτισμό και ψυχαγωγία. Ένα φθινοπωρινό ραντεβού που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ: https://mushroomfestival.cy/

Πηγή: checkInCyprus

 

 

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

