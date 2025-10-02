Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ενώνουν για πρώτη φορά δυνάμεις – ΑΤΑ, συντάξεις και φορολογία στο επίκεντρο

 02.10.2025 - 17:50
Σε μια ιστορική πρώτη κοινή συνεδρία, οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ σφράγισαν σήμερα την ενότητα του επιχειρηματικού κόσμου, συντονίζοντας τις ενέργειές τους σε τρία κρίσιμα μέτωπα: την ΑΤΑ, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και τη φορολογική αναμόρφωση.

Στο επίκεντρο των αποφάσεων: η διατήρηση της ΑΤΑ υπό εκσυγχρονισμό αντί για καθολική εφαρμογή, η δέσμευση για διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης και η πρόθεση για εποικοδομητικό διάλογο με εργαζόμενους και συνδικαλιστικά όργανα.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ:

«Οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), συνήλθαν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 σε κοινή συνεδρία με σκοπό να οριστικοποιήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό και να συντονίσουν τις ενέργειες των δύο Οργανώσεων κατά τρόπο ενιαίο σε τρία πεδία προτεραιότητας για τον επιχειρηματικό κόσμο ΑΤΑ, Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος και Φορολογική Μεταρρύθμιση.

Η κοινή συνεδρία, πρώτη από ιδρύσεως των δύο Οργανώσεων, επιβεβαιώνει την ενότητα του επιχειρηματικού κόσμου και την αποφασιστικότητα των Φορέων του να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της πραγματικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών σε βάθος χρόνου και ταυτόχρονα να προστατεύσουν το σύστημα τριμερούς συνεργασίας το οποίο στήριξε την πολιτική συνεννόηση και εξασφάλισε στον τόπο εργατική ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Για την ΑΤΑ, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ αποφάσισαν:

  • Να υπογραμμίσουν την προσήλωση τους στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και την αποφασιστικότητα τους να προασπίσουν τα εργασιακά θέσμια, όπως εμπεδώθηκαν από τους παράγοντες της τριμερούς συνεργασίας επί εξήντα έτη και να τονίσουν εκ νέου ότι είναι εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ,
  • Να διακηρύξουν τη γνήσια διάθεση τους για συζήτηση με σκοπό τη μετεξέλιξη και εξορθολογισμό / εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού που έχει καταργηθεί στην Ευρώπη, με υιοθέτηση μηχανισμού που θα λαμβάνει υπόψη την υγεία της οικονομίας, την προάσπιση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις,
  • Να υπενθυμίσουν ότι η εργοδοτική πλευρά έχει προβεί σε μείζονα υπαναχώρηση από την πάγια της θέση για κατάργηση της ΑΤΑ, έχοντας αποδεχτεί το 2023 αύξηση του ποσοστού από το 50% στο 66,7% για μια μεταβατική περίοδο, με την δέσμευση ότι μέσα από διάλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, το σύστημα θα εκσυγχρονιστεί,
  • Να επαναλάβουν τη δέσμευση τους για διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού της εργασιακής ειρήνης, απέχοντας από κάθε πράξη ή παράλειψη που δυνητικά δημιουργεί ένταση ή οδηγεί σε δυναμική αντιπαράθεση, αποκλείοντας για το προβλεπτό μέλλον την άσκηση Συνταγματικά κατοχυρωμένων εργοδοτικών δικαιωμάτων και τείνοντας χέρι συνεργασίας στους εργαζομένους και τους Συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους,
  • Ενόψει διεργασιών που ενεργοποιήθηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν θα προβούν επί του παρόντος σε περαιτέρω ανακοινώσεις, δηλώσεις ή/και δημόσιες τοποθετήσεις.

Λόγω μακράς και εκτεταμένης συζήτησης για την ΑΤΑ η εξέταση των 2 άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναβάλλεται για επόμενη συνεδρία.

