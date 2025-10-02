Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιχείρηση – σκούπα στο πανηγύρι του Αγίου Κυπριανού: Κατασχέθηκαν πάνω από 200 προϊόντα «μαϊμού» - Δείτε φωτογραφίες

 02.10.2025 - 17:59
Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με την Αστυνομία σφράγισε τη δράση πλανόδιων πωλητών στο πανηγύρι του Αγίου Κυπριανού στο Μένοικο, όπου εντοπίστηκαν εκατοντάδες απομιμήσεις επώνυμων προϊόντων.

Συγκεκριμένα, στις 2 Οκτωβρίου μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Τελωνείων με μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε λυόμενα υποστατικά πλανόδιων πωλητών στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Κυπριανού στο Μένοικο, κατά την οποία εντοπίστηκαν ποσότητες ειδών που παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (απομιμήσεις).

Κατά την έρευνα των λειτουργών από τις δύο υπηρεσίες επιβολής του νόμου εντοπίστηκαν γύρω στα 210 τεμάχια ειδών αξεσουάρ μόδας (κυρίως τσάντες, πορτοφόλια κλπ), τα οποία παραβίαζαν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γνωστών επωνυμιών και πωλούνταν προς παραπλάνηση των διερχόμενων καταναλωτών ως αυθεντικά.

Τα πιο πάνω τεμάχια κατασχέθηκαν, αφού οι ιδιοκτήτες των υποστατικών έκαναν παραδοχή των αδικημάτων και τα εγκατέλειψαν για καταστροφή, ενώ έγινε αποδοχή πρότασης τους για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων.

