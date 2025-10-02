Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέο «όχι» της Αραδίππου για εργοστάσιο πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων στην Κόσιη – Έκτακτη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο «όχι» της Αραδίππου για εργοστάσιο πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων στην Κόσιη – Έκτακτη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου

 02.10.2025 - 17:37
Νέο «όχι» της Αραδίππου για εργοστάσιο πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων στην Κόσιη – Έκτακτη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου

Αρνητικά εξακολουθεί να τοποθετείται ο Δήμος Αραδίππου, αλλά και η τοπική κοινωνία, στην χωροθέτηση εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων στην περιοχή Κόσιης.

Μάλιστα, μετά τη δημοσιοποίηση της έγκρισης της σχετικής αίτησης από το Τμήμα Περιβάλλοντος, η τοπική Αρχή προειδοποιεί με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ο δήμαρχος Χριστόδουλος Πάρτου συγκάλεσε την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, έκτακτη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου, κατά την οποία εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο «Κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου πυρόλυσης και διύλισης της εταιρείας ALPHAKAT Holdings International Ltd».

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον δήμαρχο να επαναδιατυπώσει τις θέσεις του Δήμου Αραδίππου και ν’ αναδείξει εκ νέου τις ανησυχίες των κατοίκων και των τοπικών Αρχών. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι οι ανησυχίες του κόσμου δεν έχουν τύχει ακόμα της δέουσας απάντησης από τα αρμόδια υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα.

Ο Χρ. Πάρτου εξουσιοδοτήθηκε όπως επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ακόμα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να ζητήσει εκ νέου απαντήσεις αναφορικά με το θέμα, αλλά και για να υπογραμμίσει την πάγια αντίθεση του Δήμου Αραδίππου όσον αφορά την χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων στην ήδη επιβαρυμένη, με άλλες βιομηχανίες, περιοχή της Κόσιης.

Υπενθυμίζεται, ότι για το θέμα του εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων είχε σταλεί, στις 28 περασμένου Μαρτίου, υπόμνημα του ΕΟΑ Λάρνακας προς τον ΠτΔ, το οποίο συνυπέγραφαν οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας, με το οποίο εκφραζόταν η έντονη αντίθεση για τη χωροθέτηση μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και εργοστασίου πυρόλυσης στην Κόσιη, με τις τοπικές Αρχές να επικαλούνται σοβαρούς περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους.

Περαιτέρω, ο Δήμος Αραδίππου είχε αποστείλει, την ίδια ημερομηνία, επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας τον αποχαρακτηρισμό της Βιομηχανικής Ζώνης Β2 στην Κόσιη και την επαναφορά της σε Ζώνη Γ3, λόγω της υπερβολικής συγκέντρωσης βαριών βιομηχανιών και της ήδη βεβαρημένης κατάστασης στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Είχαν χωρίσει πριν χρόνια αλλά επέστρεψαν στο ίδιο σπίτι – Τι κρύβεται πίσω από το άγριο φονικό
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ακινητοποιημένο τανκς στον αυτοκινητόδρομο - «Πάλι καλά που δεν μας έμεινε μέσα στη παρέλαση»
Καταχωρημένος αριθμός για άδειες οδηγού δεν απαντά ποτέ – Η δικαιολογία σε πολίτη που πήγε στο ΤΟΜ
Με κυπριακή βράκα ντύθηκε το Manneken Pis στις Βρυξέλλες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Δείτε τα πλάνα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανάκληση αερόσακων: Προτεραιότητα στα αναπηρικά οχήματα, λέει το ΤΟΜ - Καμία αναβολή μετά τις 31 Οκτωβρίου

 02.10.2025 - 17:20
Επόμενο άρθρο

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ενώνουν για πρώτη φορά δυνάμεις – ΑΤΑ, συντάξεις και φορολογία στο επίκεντρο

 02.10.2025 - 17:50
Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

Trailer: Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η αυτοκριτική, οι «τριγμοί» στον ΔΗΣΥ και οι Προεδρικές του ’23-Ποιοι «σκάβουν» το πολιτικό τους…μνήμα

  •  02.10.2025 - 11:44
Διπλή υπογραφή Χριστοδουλίδη – Ευρωπαϊκή συμμαχία κατά ναρκωτικών και μεταναστευτικών ροών

Διπλή υπογραφή Χριστοδουλίδη – Ευρωπαϊκή συμμαχία κατά ναρκωτικών και μεταναστευτικών ροών

  •  02.10.2025 - 16:25
Λετυμπιώτης για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: «Η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία» - Τα οφέλη για τον πολίτη

Λετυμπιώτης για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: «Η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία» - Τα οφέλη για τον πολίτη

  •  02.10.2025 - 13:03
ΒΙΝΤΕΟ: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ

  •  02.10.2025 - 16:43
ΒΙΝΤΕΟ: Φθινοπωρινό σκηνικό με απογευματινές βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

ΒΙΝΤΕΟ: Φθινοπωρινό σκηνικό με απογευματινές βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

  •  02.10.2025 - 17:06
Nέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο - Πότε αναμένεται να παραδοθεί το έργο - Ερωτήματα για το κόστος και τις καθυστερήσεις

Nέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο - Πότε αναμένεται να παραδοθεί το έργο - Ερωτήματα για το κόστος και τις καθυστερήσεις

  •  02.10.2025 - 16:45
Καταγγελία Οικολόγων: Γέμισε η ύπαιθρος σκουπίδια - «Ποιος τελικά θα επιβάλει τον καθαρισμό» - Δείτε φωτογραφίες

Καταγγελία Οικολόγων: Γέμισε η ύπαιθρος σκουπίδια - «Ποιος τελικά θα επιβάλει τον καθαρισμό» - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.10.2025 - 16:35
Πού οφείλεται η φθινοπωρινή μελαγχολία;

Πού οφείλεται η φθινοπωρινή μελαγχολία;

  •  02.10.2025 - 13:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα