Νέο «όχι» της Αραδίππου για εργοστάσιο πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων στην Κόσιη – Έκτακτη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου

Μάλιστα, μετά τη δημοσιοποίηση της έγκρισης της σχετικής αίτησης από το Τμήμα Περιβάλλοντος, η τοπική Αρχή προειδοποιεί με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ο δήμαρχος Χριστόδουλος Πάρτου συγκάλεσε την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, έκτακτη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου, κατά την οποία εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο «Κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου πυρόλυσης και διύλισης της εταιρείας ALPHAKAT Holdings International Ltd».

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον δήμαρχο να επαναδιατυπώσει τις θέσεις του Δήμου Αραδίππου και ν’ αναδείξει εκ νέου τις ανησυχίες των κατοίκων και των τοπικών Αρχών. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι οι ανησυχίες του κόσμου δεν έχουν τύχει ακόμα της δέουσας απάντησης από τα αρμόδια υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα.

Ο Χρ. Πάρτου εξουσιοδοτήθηκε όπως επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ακόμα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να ζητήσει εκ νέου απαντήσεις αναφορικά με το θέμα, αλλά και για να υπογραμμίσει την πάγια αντίθεση του Δήμου Αραδίππου όσον αφορά την χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων στην ήδη επιβαρυμένη, με άλλες βιομηχανίες, περιοχή της Κόσιης.

Υπενθυμίζεται, ότι για το θέμα του εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων είχε σταλεί, στις 28 περασμένου Μαρτίου, υπόμνημα του ΕΟΑ Λάρνακας προς τον ΠτΔ, το οποίο συνυπέγραφαν οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας, με το οποίο εκφραζόταν η έντονη αντίθεση για τη χωροθέτηση μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και εργοστασίου πυρόλυσης στην Κόσιη, με τις τοπικές Αρχές να επικαλούνται σοβαρούς περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους.

Περαιτέρω, ο Δήμος Αραδίππου είχε αποστείλει, την ίδια ημερομηνία, επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας τον αποχαρακτηρισμό της Βιομηχανικής Ζώνης Β2 στην Κόσιη και την επαναφορά της σε Ζώνη Γ3, λόγω της υπερβολικής συγκέντρωσης βαριών βιομηχανιών και της ήδη βεβαρημένης κατάστασης στην περιοχή.