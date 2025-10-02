Κυκλοφοριακός πονοκέφαλος στη Λευκωσία: Κλείνουν κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας λόγω έργων – Δείτε ποιες ημέρες

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει την έναρξη της επόμενης φάσης συντήρησης και ενίσχυσης του οχετού κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νυχτερινές εργασίες στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ στη Λακατάμεια. Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Εργασίες επιδιόρθωσης, συντήρησης και ενίσχυσης του υφιστάμενου οχετού κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα στη Λευκωσία

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, λόγω των συντονισμένων προσπαθειών που έχουν γίνει μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, οι υπόγειες εργασίες μεταξύ των συμβολών της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα με την οδό Νικοδήμου Μυλωνά και Ολυμπίας έχουν ολοκληρωθεί 2 εβδομάδες νωρίτερα από ότι ήταν προγραμματισμένες.

Ως εκ τούτου, την περίοδο από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου 2025, μέχρι και τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου 2025, θα εκτελούνται οι εργασίες της επόμενης φάσης επιδιόρθωσης, συντήρησης και ενίσχυσης του υφιστάμενου οχετού κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα στη Λευκωσία μεταξύ των οδών Ολυμπίας και Κλεομένους.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι λωρίδες της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα από Λευκωσία προς Παλουριώτισσα μεταξύ των συμβολών της με την οδό Νικόδημου Μυλωνά και Κλεομένους θα είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση. Η δεξιόστροφη κατεύθυνση προς την οδό Νικόδημου Μυλωνά θα παραμείνει ανοικτή.

Οι οδηγοί από Λευκωσία προς Παλουριώτισσα προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις οδούς Κρήτης, Κυπράνορος, Ανδροκλέους, και στη συνέχεια τις οδούς Στασάνδρου/Πινδάρου και Λεωφόρο Στασίνου για τις μετακινήσεις τους.

Για μετάβαση στην οδό Καλλιπόλεως προτρέπονται οι οδηγοί να χρησιμοποιούν την οδό Νικόδημου Μυλωνά. Για επαναφορά στη Διγενή Ακρίτα οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις οδούς Νικόδημου Μυλωνά, Δαμασκηνού, Ολυμπίας, Ερεσού, Καλλιπόλεως, Ιφιγένειας, Δερβενίων, Ευθύμιου Χατζηπέτρου και Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Η κυκλοφορία με κατεύθυνση από Παλουριώτισσα προς Λεωφ. Μακαρίου δεν θα επηρεαστεί από τις εργασίες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως ακολουθούν τις διάφορες εκτροπές/παρακάμψεις.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της κυκλοφορίας στις διάφορες κατευθύνσεις.

Εργασίες επιδιόρθωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λακατάμεια

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 06/10/2025 και την Τρίτη 07/10/2025, από τις 21:30 το βράδυ μέχρι τις 05:30 της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λακατάμεια.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ στη Λακατάμεια θα είναι κλειστό από το ύψος του Ταχυδρομείου μέχρι τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της με τις οδούς Αγίου Γεωργίου και Μελίνας Μερκούρη.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Στρόβολο/Λακατάμεια προτρέπονται να χρησιμοποιούν την οδό Πεύκου για τις μετακινήσεις τους.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Δευτερά, Λακατάμεια και Ανθούπολη προτρέπονται να χρησιμοποιούν την οδό Αγίου Γεωργίου διαμέσου των οδών Ηρακλέους και Αλαμάνας για τις μετακινήσεις τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της κυκλοφορίας στις διάφορες κατευθύνσεις.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.