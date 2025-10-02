Σήμα κινδύνου για το ΤΟΜ: Ραντεβού για τεστ οδήγησης μετά από 9 μήνες – Καταγγελίες για αγοραπωλησία ημερομηνιών

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ανέφερε ότι «πέφτει» η πλατφόρμα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, προσθέτοντας ότι, όταν επανέρχεται, χάνονται τα ραντεβού που κλείνονται μέσω αυτής. Αναφερόμενος στη χρονική περίοδο που απαιτείται για να διευθετηθεί ραντεβού για τεστ, είπε ότι ραντεβού που καταχωρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2026. Ακόμη, σημείωσε ότι κάποιοι «πουλούν» τα ραντεβού που κλείνουν σε άλλους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, συμφώνησε με τον κ. Κώστα, κάνοντας παράλληλα λόγο για κακή αρχιτεκτονική και λειτουργία του συστήματος. Ρώτησε το ΤΟΜ τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση των προβλημάτων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, ανέφερε ότι είναι λίγοι οι εξεταστές στο Επαρχιακό Γραφείο του ΤΟΜ στην Πάφο. Η λίστα αναμονής για ραντεβού φτάνει τους 8 μήνες, ενώ το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να προωθηθεί σε 4-5 μήνες, επεσήμανε, προσθέτοντας ότι πολλοί στην Πάφο κλείνουν ραντεβού σε σχολές οδηγών στη Λευκωσία.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, είπε ότι «δεν μπορεί εν έτει 2025 η πλατφόρμα του ΤΟΜ να είναι σε αυτά τα κακά χάλια», σημειώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να ωραιοποιήσει αυτή την κατάσταση». Όπως είπε, «δεχόμαστε καθημερινά παράπονα από τους πολίτες για την καθυστέρηση», προσθέτοντας ότι τα προβλήματα προκύπτουν και λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι το ΤΟΜ εκπέμπει σήμα κινδύνου για πολλά ζητήματα, τονίζοντας ότι «έτσι όπως είναι δομημένο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις». Ακόμη, έκανε λόγο για «τραγελαφική» κατάσταση στο Επαρχιακό Γραφείο του ΤΟΜ στην Πάφο, υποδεικνύοντας ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να αποφασίσει τη στελέχωση του ΤΟΜ.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης, απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους του ΤΟΜ, ρώτησε γιατί το Τμήμα δεν προχωρά με αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες εξεταστές, ώστε να γίνεται η δουλειά του πιο γρήγορα.

Απαντώντας στους Βουλευτές, ο Γιώργος Λουκά, λειτουργός του ΤΟΜ, ανέφερε ότι το υφιστάμενο σύστημα που χρησιμοποιεί το ΤΟΜ υιοθετήθηκε το 1996, ενώ οι διαδικτυακές υπηρεσίες του ξεκίνησαν το 2004. Ξεκίνησε η δημιουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος το 2022, πρόσθεσε ενώ είπε ότι «το υφιστάμενο σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί».

Από το 2020 έχουν αφυπηρετήσει ή παραιτηθεί 9 τεχνικοί από το ΤΟΜ και έχουν προαχθεί 5 τεχνικοί, με αποτέλεσμα να κενωθούν 5 θέσεις κλίμακας Α5, είπε ο κ. Λουκά. Στις περισσότερες από τις κενές θέσεις βρίσκονταν μηχανολόγοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. «Κανένας από αυτούς δεν παραμένει στη θέση του. Έρχονται για λίγο καιρό, εκπαιδεύονται και μετά φεύγουν», ανέφερε.

Εν συνεχεία, ο Γιώργος Λουκά σημείωσε ότι υπήρξε ραγδαία αύξηση των εξετάσεων σε κάποιες επαρχίες, αναφέροντας ότι το 2017 η Λεμεσός είχε 10.088 κρατήσεις ενώ το 2024 είχε 16.356 κρατήσεις, το 2017 η Πάφος είχε 4.773 κρατήσεις ενώ το 2024 είχε 9.165. Πρόσθεσε ότι το 2017 η Λευκωσία είχε περίπου 12.000 κρατήσεις ενώ το 2024 είχε 15.143.

Ακόμη, ο κ. Λουκά είπε ότι το 2024 ο μέσος όρος του χρόνου αναμονής για εξέταση ήταν 84 ημέρες για τη Λευκωσία, 128 ημέρες για τη Λεμεσό, 77 ημέρες για την Πάφο και 83 ημέρες για την Αμμόχωστο. Το 2017, ο μέσος όρος του χρόνου αναμονής για εξέταση ήταν 91,2 ημέρες για τη Λευκωσία, 72 ημέρες για τη Λεμεσό, 57 ημέρες για την Πάφο, 101 ημέρες για τη Λάρνακα και 116 για την Αμμόχωστο.

Σε σύγκριση με το 2017, συνέχισε, στη Λευκωσία το 2024 υπήρξε αύξηση των εξετάσεων κατά 21,6% και μείωση του χρόνου αναμονής κατά 6,9 ημέρες. Στη Λεμεσό υπήρξε αύξηση των εξετάσεων κατά 62,1% και αύξηση του χρόνου αναμονής κατά 56 μέρες. Στην Πάφο υπήρξε αύξηση των εξετάσεων κατά 25% και αύξηση του χρόνου αναμονής κατά 20 ημέρες. Στη Λάρνακα υπήρξε αύξηση των εξετάσεων κατά 6,8% και υπήρξε μείωση του χρόνου αναμονής κατά 23 ημέρες. Στην Αμμόχωστο υπήρξε αύξηση των εξετάσεων κατά 50% και μείωση του χρόνου αναμονής κατά 32 ημέρες, ανέφερε.

Αναφερόμενος στις μαθητικές άδειες, ο Γιώργος Λουκά είπε ότι στη Λευκωσία εκδόθηκαν 5.327 μαθητικές άδειες το 2022, 6.660 το 2023 και 7.000 το 2024. Στη Λεμεσό εκδόθηκαν 4.200 μαθητικές άδειες το 2022 και περίπου 5.000 το 2024, συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις μετατροπές αδειών, ο κ. Λουκά είπε ότι στη Λευκωσία δόθηκαν 893 μετατροπές το 2022, 1.539 το 2023 και 1.065 το 2024. Στη Λεμεσό δόθηκαν 2.209 μετατροπές αδειών το 2022, ενώ το 2023 και το 2024 αυξήθηκαν στις 3.000. Στη Λάρνακα δόθηκαν 650 μετατροπές το 2022 και 1250 το 2023. Στην Πάφο δόθηκαν 1100 μετατροπές το 2022, 1838 το 2023 και 2115 το 2024. Στη Δερύνεια δόθηκαν 300 μετατροπές το 2022 και 418 το 2023, πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, ο κ. Λουκά ανέφερε ότι προκύπτει θέμα με τις επανεξετάσεις υποψηφίων, που δεν μπορούν να βρουν ημερομηνία με το σύστημα των υπερωριών, με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής τους να διπλασιάζεται. Το σύστημα του ΤΟΜ είναι πολύ παλιό, είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι με το νέο σύστημα θα λυθούν τα προβλήματα.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε παραδείγματα καταγγελιών που τέθηκαν ενώπιον βουλευτών, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ψίθυροι πως «κάποιοι βρίσκουν ραντεβού και άλλοι δεν βρίσκουν».

Απαντώντας στον κ. Μουσιούττα, ο Γιώργος Λουκά είπε ότι η πολιτική του ΤΟΜ είναι να μη γίνονται αλλαγές ημερομηνίας μεταξύ υποψηφίων. Το ημερολόγιο του ΤΟΜ δεν μπορεί να διαχωριστεί σε κατηγορίες οχημάτων, συνέχισε.

Απαντώντας στον Μάριο Μαυρίδη, είπε ότι πέρυσι αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) να υπάρξει πρόγραμμα εκπαίδευσης εξεταστών από άλλα τμήματα. Ωστόσο, πρόσθεσε, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης εξέδωσε εγκύκλιο που απαγορεύει τη χρήση ωρομισθίων υπαλλήλων για υπερωρίες στην εξέταση υποψηφίων. Το ΤΟΜ έστειλε επιστολή τον Μάιο του 2025, ζητώντας πρόσληψη προσωπικού, επεσήμανε.

Σε ό,τι αφορά το Επαρχιακό Γραφείο του ΤΟΜ στην Πάφο, ο κ. Λουκά ανέφερε ότι το Τμήμα απαγόρευσε τη μετάβαση λειτουργών του από άλλες επαρχίες.

Ο Πανίκος Δρουσιώτης, εκ μέρους του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών Κύπρου (ΣΙΣΟΚ), ανέφερε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την έλλειψη προσωπικού στο ΤΟΜ. Πολλοί θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν να εργαστούν στο Τμήμα αν δεν υπήρχε η λέξη «τεχνικός» στις κενές θέσεις εργασίας, επεσήμανε.

Ο Σάββας Ευθυμίου, εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Σχολών Οδηγών (ΠΑΣΕΣΟ), είπε ότι «αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα» και ότι «ο κόσμος ταλαιπωρείται», προσθέτοντας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Πάφο «με αλλοδαπούς που οδηγούν χωρίς ασφάλεια».

«Οι σχολές οδηγών θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Η μια σχολή κλέβει μαθητές από την άλλη», πρόσθεσε. «Τα προβλήματα είναι πανομοιότυπα σε όλες τις επαρχίες», σημείωσε, λέγοντας ότι οι αδυναμίες του προγράμματος του ΤΟΜ επιτρέπουν σε κάποιους να κλείσουν εικονικές ημερομηνίες, προσθέτοντας κρατήσεις για άλλους εξεταζόμενους εν αγνοία ενός εξεταζόμενου.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην Πάφο υπάρχουν και στη Λεμεσό. «Φαίνεται ότι αυξάνεται η παρανομία», είπε.

«Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν στελεχώνεται το ΤΟΜ», σημείωσε. «Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη στελέχωση του τμήματος, να το κάνουμε», συμπλήρωσε.

Ο Θεόδωρος Αποστόλου, εκ μέρους του ΠΑΣΕΣΟ, είπε ότι η διαδικασία πρόσληψης εξεταστών είναι χρονοβόρα, σημειώνοντας ότι επαφίεται στους βουλευτές να τροποποιήσουν τη διαδικασία. Ακόμη, ζήτησε να εξεταστεί το ζήτημα της μισθολογικής κλίμακας των εξεταστών και οι εξεταστές να μην είναι τεχνικοί μηχανολόγοι.

Η Νίτσα Σόλιμαν, εκ μέρους του ΠΑΣΕΣΟ, ανέφερε ότι υπάρχουν Κύπριοι και αλλοδαποί που κυκλοφορούν με μαθητική άδεια. Οι επανεξετάσεις δεν είναι δίκαιες, είπε.

Ο Πανίκος Κατσαρής, εκ μέρους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΙΕΟ), διερωτήθηκε γιατί υπάρχει εξεταστής του ΤΟΜ στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου.

Απαντώντας στον κ. Κατσαρή, ο λειτουργός του ΤΟΜ, Γιώργος Λουκά, εξήγησε ότι εξεταστές στέλνονται στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου για να εκδίδουν ειδικό πιστοποιητικό για Τ/κ κατόχους κυπριακής ταυτότητας που διαμένουν στα κατεχόμενα ώστε να κυκλοφορούν στις ελεύθερες περιοχές. «Υπάρχουν εξεταστές που εκτελούν άλλα καθήκοντα. Το ΤΟΜ έχει και άλλες δουλειές εκτός από τις εξετάσεις», πρόσθεσε.

Απαντώντας στον κ. Λουκά, ο Πανίκος Κατσαρής επεσήμανε ότι οι εξεταστές πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι με το πρόγραμμα εξετάσεων.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας ρώτησε τον κ. Λουκά τι χρειάζεται το ΤΟΜ. Απαντώντας στον κ. Μουσιούττα, ο Γιώργος Λουκά είπε ότι το Τμήμα χρειάζεται 20 τεχνικούς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, απευθυνόμενος προς τον κ. Λουκά, υπέβαλε σειρά ερωτημάτων. «Μπορούμε να ανακτήσουμε τις ημερομηνίες για τεστ που χάνονται; Είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι εξεταστές που κλείνουν διπλές και τριπλές ημερομηνίες για εξέταση; Πώς γίνεται να αναμένουμε το νέο λογισμικό από το 2022;», ρώτησε.

Απαντώντας στον κ. Σαββίδη, ο Γιώργος Λουκά ανέφερε ότι η αντικατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιεί το ΤΟΜ είναι ένα μεγάλο εγχείρημα.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη λύση του προβλήματος με βάση το υφιστάμενο σύστημα που χρησιμοποιεί το ΤΟΜ, σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να χρειαστεί νομοθετική πράξη για να ρυθμιστεί το ζήτημα.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, ζήτησε από το ΤΟΜ να αποστείλει επιστολή προς τη Βουλή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. «Θα παλέψουμε για την αναγκαιότητα αύξησης του προσωπικού. Έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε», τόνισε.

