Άστατος ο καιρός: Σκόνη, σύννεφα και βροχές στο «μενού» του Σαββατοκύριακου – Μέχρι που θα φθάσει ο υδράργυρος

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και στα νοτιοδυτικά νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σύντομα στα δυτικά, τα νότια και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στα ορεινά μετά το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος. Το βράδυ, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.