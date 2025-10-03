«Εγκληματικές» ελλείψεις στα ειδικά σχολεία – Άμεση λύση ζητά η Επιτροπή Παιδείας

Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα ειδικά σχολεία, των οποίων οι μαθητές αντιμετωπίζουν πιο έντονα προβλήματα, ενώ χρειάζεται να διανύουν ακόμα μεγαλύτερη απόσταση καθημερινά για να φοιτήσουν σε αυτά.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι σήμερα η Επιτροπή επισκέφθηκε το ειδικό σχολείο που βρίσκεται στην Αγλαντζιά, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά που διαμένουν στην ύπαιθρο της επαρχίας Λευκωσίας, χρειάζεται να ξυπνούν από τις 4 το πρωί για να μεταβούν στο σχολείο, ειδικά αν προέρχονται από κοινότητες στα δυτικά της επαρχίας. Αντίστοιχο πρόβλημα είπε ότι έχουν και τα παιδιά που φοιτούν στο ειδικό σχολείο στο Γέρι, που επίσης βρίσκεται ανατολικά της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο κ. Μυλωνάς επεσήμανε, επίσης, στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υπερπληθυσμού και έλλειψης αιθουσών στα ειδικά σχολεία. Αναφέρθηκε, επίσης, στο γεγονός πως στα ειδικά σχολεία συνυπάρχουν μαθητές από 5 έως 22 ετών, με αυξημένες ανάγκες λόγω της αναπηρίας που έχουν, λέγοντας ότι αυτό «είναι εγκληματικό».

«Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να παρουσιάζουν τέτοιες ελλείψεις τα ειδικά σχολεία», σημείωσε ο κ. Μυλωνάς, επισημαίνοντας ξανά την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία αυτά. Ανέφερε, επίσης, ότι πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα σχολεία και στην εξεύρεση συνοδών, λόγω μη ελκυστικών απολαβών για τη θέση αυτή.

Αναφορικά με την επίσκεψη στην Α’ Τεχνική Σχολή, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι διαθέτει πολύ καλό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εξέφρασε όμως ανησυχία για τις πολύ παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις, που χρονολογούνται από το 1954, όπως είπε. Άνέφερε ότι δύο τόρνοι, εργαλεία με πολύ υψηλό κόστος, παραμένουν κλεισμένοι στις αποθήκες και ότι γίνονται εργασίες στεγανοποίησης για να προστατευθεί ο χώρος στον οποίο βρίσκονται από τις βροχές. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε, καθιστούν μη ικανοποιητικές τις συνθήκες και για τους εργαζόμενους.

Ο υπερπληθυσμός αποτελεί επίσης πρόβλημα για την Α’ Τεχνική Σχολή, είπε ο κ. Μυλωνάς, αναφέροντας ότι αριθμεί σχεδόν 800 μαθητές. Σημείωσε, όμως, ότι δίνονται καλές προοπτικές στους αποφοίτους της, τόσο επαγγελματικές, όσο και ακαδημαϊκές.

Αναφορικά με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα στην Ανθούπολη, ο κ.Μυλωνάς είπε ότι είναι ένα πολύ καλό σχολείο, στο οποίο όμως οι εξωτερικοί χώροι χρειάζονται φροντίδα, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση οι υπαίθριοι χώροι άθλησης και δραστηριοτήτων.

Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε, τέλος, ότι θα καλέσει σε διάσκεψη Τύπου προς το τέλος Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, με σκοπό να παρουσιάσει όλα τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προώθησε η Επιτροπή, ώστε να αποτελέσουν μπούσουλα για όσους θα την απαρτίσουν μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή στις Βουλευτικές του 2026.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ