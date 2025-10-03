Ecommbx
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

 03.10.2025 - 17:01
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

Διάταγμα 8ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 39χρονου Ελλαδίτη, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, εναντίον 42χρονου Ουκρανού, σε εξωτερικό χώρο παραλιακού ξενοδοχείου.

Η Αστυνομία συνεχίζει να καταζητεί 44χρονο Ρώσο, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που πυροβόλησε τον 42χρονο και που σύμφωνα με μαρτυρία, είναι μέλος ρωσικής εγκληματικής οργάνωσης, που απαιτούσε μεγάλο χρηματικό ποσό από το θύμα και τον συνέταιρο του.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, τους τελευταίους μήνες, ο συνέταιρος του θύματος δέχθηκε τηλεφωνήματα από άγνωστο του πρόσωπο, το οποίο απαιτούσε χρηματικό ποσό μισού εκατομμυρίου ευρώ, για σκοπούς προστασίας, ενώ μετά από απειλές εναντίον της οικογένειας του, διευθετήθηκε συνάντηση στο παραλιακό ξενοδοχείο της Λεμεσού.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με τις εξετάσεις της Αστυνομίας, οι δυο συνέταιροι, που συνοδεύονταν από φιλικά τους πρόσωπα, φέρεται να δέχθηκαν εκ νέου απειλές από τον καταζητούμενο, στην παρουσία και του υπόπτου, ενώ ακολούθησε ένταση και ο τραυματισμός του 42χρονου από πιστόλι που φέρεται να ανέσυρε ο 44χρονος.

Ο δράστης και ο ύποπτος εγκατέλειψαν τη σκηνή με όχημα που εντοπίστηκε αργότερα, εγκαταλελειμμένο, σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου, ενώ το θύμα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δυο καταζητούμενων, με τον 39χρονο να παρουσιάζεται χθες στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού με τον δικηγόρο του. Το μεσημέρι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την 8ήμερη προσωποκράτηση του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

