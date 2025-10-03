Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα οχήματα κρίθηκαν επικίνδυνά από την ΕΕ – Η ανακοίνωση του ΤΟΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα οχήματα κρίθηκαν επικίνδυνά από την ΕΕ – Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

 03.10.2025 - 17:14
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα οχήματα κρίθηκαν επικίνδυνά από την ΕΕ – Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Οχήματα που στη βάση της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ είναι επικίνδυνα δίνει στη δημοσιότητα το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 39η εβδομάδα του 2025.

Πρόκειται για τα ακόλουθα: 

Αριθμός προειδοποίησης - Εμπορικό σήμα - Ονομασία - Περιγραφή - Εύρος Κατασκευής

  1. SR/03351/25 - Audi - e-tron GT - Επιβατικό αυτοκίνητο - (25/06/2024 –31/03/2025)
  2. SR/03352/25 - Mercedes-Benz - C-KLASSE, EQE, GLC - Επιβατικό αυτοκίνητο - (02/03/2022 – 23/07/2025)
  3. SR/03366/25 - Renault Trucks - T-BEV / CBEV - Φορτηγό Όχημα Μεταφοράς Εμπορευμάτων - (28/11/2022 - 08/09/2025)
  4. SR/03370/25 - Volvo - V60, V60 CC, V90 CC, S90L, XC60, XC90, XC40, EX4, EC40 - Επιβατικό αυτοκίνητο
  5. SR/03373/25 - Peugeot - 3008 V3, 5008 V3 - Επιβατικό αυτοκίνητο - (23/6/2025 – 20/8/2025)
  6. OR/00145/25 - Renault - SCENIC / MEGANE / MASTER IV / RAFALE / ESPACE VI / AUSTRAL /SYMBIOZ / DUSTER / CAPTUR II - Επιβατικό αυτοκίνητο - (12/04/2024 – 07/05/2025)

Αναφέρεται ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες, εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περεταίρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

 03.10.2025 - 17:01
Επόμενο άρθρο

Βίντεο - Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας

 03.10.2025 - 17:16
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Προχωρούν σε καταγγελίες στην ΑΔΙΠΑ οι διαδηλωτές, μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ – Διαψεύδουν την Αστυνομία

Προχωρούν σε καταγγελίες στην ΑΔΙΠΑ οι διαδηλωτές, μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ – Διαψεύδουν την Αστυνομία

  •  03.10.2025 - 16:25
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

  •  03.10.2025 - 17:01
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

  •  03.10.2025 - 17:32
ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

  •  03.10.2025 - 15:16
Άστατος ο καιρός: Σκόνη, σύννεφα και βροχές στο «μενού» του Σαββατοκύριακου – Μέχρι που θα φθάσει ο υδράργυρος

Άστατος ο καιρός: Σκόνη, σύννεφα και βροχές στο «μενού» του Σαββατοκύριακου – Μέχρι που θα φθάσει ο υδράργυρος

  •  03.10.2025 - 16:47
Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ: Σακούλες σκουπιδιών έκρυβαν 12 συσκευασίες κάνναβης – Δείτε φωτογραφίες

Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ: Σακούλες σκουπιδιών έκρυβαν 12 συσκευασίες κάνναβης – Δείτε φωτογραφίες

  •  03.10.2025 - 16:01
Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

  •  03.10.2025 - 14:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα