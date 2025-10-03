Βίντεο - Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας

Σε έναν κόσμο που στέκεται συχνά αμήχανος μπροστά στην ανθρώπινη δυστυχία, η Yasmin Nasir, μια Ιορδανοκαναδή σεφ εκπαιδευμένη στο Le Cordon Bleu του Λονδίνου, επιλέγει να κάνει τη διαφορά μέσα από τον πιο απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο: το φαγητό.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok και στο Instagram (@yasmin.nasir), η Yasmin μοιράζεται συνταγές με μόνο τρία βασικά υλικά – αλεύρι, νερό και αλάτι. Υλικά που, όπως λέει η ίδια, «ελπίζω να είναι ακόμη διαθέσιμα» για τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιώνουν μια από τις μεγαλύτερες επισιτιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Συνταγές επιβίωσης

Μια από τις πιο viral συνταγές της είναι το λεγόμενο «vegan seitan κοτόπουλο», μια χορτοφαγική εναλλακτική που βασίζεται αποκλειστικά σε αλεύρι και νερό. Παρά τη λιτότητα των υλικών, το αποτέλεσμα είναι πλούσιο σε φυτική πρωτεΐνη και μπορεί να προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα βασικά. «Αυτό είναι για εσάς, τους ανθρώπους της Γάζας. Εύχομαι αυτά τα υλικά να τα έχετε. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι κάτι», λέει η Yasmin σε ένα από τα βίντεό της.

Η προσπάθειά της ξεχωρίζει γιατί δεν πρόκειται για απλό περιεχόμενο ή συνταγές lifestyle. Είναι μια πράξη αντίστασης, φροντίδας και ελπίδας. Τα σχόλια κάτω από τα βίντεό της είναι γεμάτα ευχαριστίες, συγκίνηση και αλληλεγγύη και όχι μόνο από Παλαιστίνιους.

TikTok με ανθρώπινο αποτύπωμα

Η δημοσιογράφος Hebh Jamal μοιράστηκε πρόσφατα ένα στιγμιότυπο από μια γυναίκα στη Γάζα που παρακολουθεί τη συνταγή της Yasmin, γράφοντας: «Αυτό είναι πώς χρησιμοποιείς την πλατφόρμα σου. Μια σεφ που δημιουργεί συνταγές με υλικά που υπάρχουν ακόμη στη Γάζα. Οι άνθρωποι την ευχαριστούν γιατί μπορούν να επιβιώσουν.»

This chef makes videos on TikTok aimed at those in Gaza to make food only with the ingredients that they have. For ex she taught people how to make vegan chicken+ the comments are flooded with people thanking her after trying her recipes. This is how you use your platform. pic.twitter.com/qaUq85ofF2 — Hebh Jamal (@hebh_jamal) August 25, 2025

Και πράγματι, τα σχόλια επιβεβαιώνουν το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας:

«Είναι τόσο όμορφο αυτό που κάνεις. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ με κάποιο τρόπο.»

«Έβαλες χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών μας, σε ευχαριστώ.»

«Αυτό είναι το νόημα της ζωής: να αφήνεις πίσω σου κάτι καλό.»

Μια κρίση που κλιμακώνεται

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 640.000 άνθρωποι στη Γάζα αναμένεται να αντιμετωπίσουν μέχρι το τέλος του μήνα το πιο ακραίο επίπεδο πείνας, με τον ΟΗΕ να το χαρακτηρίζει επίσημα ως λιμό κάτι που δεν έχει καταγραφεί ξανά στη Μέση Ανατολή με τέτοια ένταση.

Από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2025, ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο θανάτου από υποσιτισμό έχει τριπλασιαστεί, από 14.100 σε 43.400. Παρά την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σχεδόν όλη η αγροτική γη έχει καταστραφεί και το 90% των κατοίκων έχει εκτοπιστεί επανειλημμένα.