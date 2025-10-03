Ecommbx
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

 03.10.2025 - 17:32
Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σκληρό μήνυμα προς τη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση «αδίστακτη» και υπενθυμίζοντας τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ενώ έθεσε τελική προθεσμία - την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον - για να γίνει αποδεκτή πρόταση ειρήνης που, όπως είπε, έχουν υπογράψει ισχυρές χώρες της περιοχής και το Ισραήλ.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, «θα ξεσπάσει κόλαση» κατά της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του περιέγραψε τη Χαμάς ως «αδίστακτη και βίαιη απειλή» στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε το αποκορύφωμα ήταν η «σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», ενώ, ανέφερε ότι ως αντίποινα έχουν σκοτωθεί πάνω από 25.000 μαχητές της οργάνωσης και ότι οι υπόλοιποι «βρίσκονται περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι», περιμένοντας την εντολή του να εξαλειφθούν.

Την ίδια ώρα, απευθύνθηκε στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας, ζητώντας από «όλους τους αθώους Παλαιστινίους» να εγκαταλείψουν άμεσα περιοχές που, κατά την εκτίμησή του, διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο ζωής και να μεταβούν σε ασφαλέστερα τμήματα της Λωρίδας, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι θα φροντιστούν καλά από όσους ετοιμάζονται να βοηθήσουν».

Στη συνέχεια ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι «μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια έθνη της Μέσης Ανατολής», μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την υπογραφή του Ισραήλ, έχουν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο ειρήνης που, όπως είπε, «εξασφαλίζει τη ζωή των υπόλοιπων μαχητών της Χαμάς» και θα φέρει «ειρήνη στην περιοχή — με έναν ή με τον άλλο τρόπο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

