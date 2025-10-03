Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔεύτερο πλοιάριο του ανθρωπιστικού στολίσκου έφτασε στην Κύπρο – Ελλιμενίστηκε στην Πάφο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεύτερο πλοιάριο του ανθρωπιστικού στολίσκου έφτασε στην Κύπρο – Ελλιμενίστηκε στην Πάφο

 03.10.2025 - 18:02
Δεύτερο πλοιάριο του ανθρωπιστικού στολίσκου έφτασε στην Κύπρο – Ελλιμενίστηκε στην Πάφο

Στην Πάφο ελλιμενίστηκε γύρω στις πέντε σήμερα το απόγευμα και δεύτερο σκάφος που συμμετείχε στον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης από το πρωί υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως και δεύτερο σκάφος να υπέβαλλε αίτημα για ελλιμενισμό σε λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά το πρώτο πλοιάριο που έφτασε αργά χθες το βράδυ στο λιμάνι Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «το δεύτερο πλοιάριο ελλιμενίστηκε γύρω στις πέντε το απόγευμα στην Πάφο, αφού υπέβαλε σχετικό αίτημα».

Σε ανάρτηση του στην Πλατφόρμα Χ ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει πως «έχει ληφθεί αίτημα από δεύτερο πλοίο, το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, για ελλιμενισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Προσθέτει πως «αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος όλων των εγγράφων και των απαραίτητων πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αίτημα έγινε αποδεκτό και το πλοίο ελλιμενίστηκε στην Πάφο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες γύρω στις έντεκα το βράδυ ένα σκάφος που συμμετείχε επίσης στο στολίσκο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, υπέβαλε αίτημα και τελικά ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Λάρνακας.

Στο σκάφος μεταφέρθηκαν τρόφιμα και νερό ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο λιμάνι και παρείχε ιατρική περίθαλψη σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν σ’ αυτό χωρίς όμως να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε Νοσοκομείο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

 03.10.2025 - 17:32
Επόμενο άρθρο

«Βιομηχανία» θανάτου πουλιών σε Λευκωσία και Λάρνακα – Έφοδος Αστυνομίας με συλλήψεις

 03.10.2025 - 18:19
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Προχωρούν σε καταγγελίες στην ΑΔΙΠΑ οι διαδηλωτές, μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ – Διαψεύδουν την Αστυνομία

Προχωρούν σε καταγγελίες στην ΑΔΙΠΑ οι διαδηλωτές, μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ – Διαψεύδουν την Αστυνομία

  •  03.10.2025 - 16:25
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

  •  03.10.2025 - 17:01
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

  •  03.10.2025 - 17:32
ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

  •  03.10.2025 - 15:16
Άστατος ο καιρός: Σκόνη, σύννεφα και βροχές στο «μενού» του Σαββατοκύριακου – Μέχρι που θα φθάσει ο υδράργυρος

Άστατος ο καιρός: Σκόνη, σύννεφα και βροχές στο «μενού» του Σαββατοκύριακου – Μέχρι που θα φθάσει ο υδράργυρος

  •  03.10.2025 - 16:47
Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ: Σακούλες σκουπιδιών έκρυβαν 12 συσκευασίες κάνναβης – Δείτε φωτογραφίες

Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ: Σακούλες σκουπιδιών έκρυβαν 12 συσκευασίες κάνναβης – Δείτε φωτογραφίες

  •  03.10.2025 - 16:01
Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

  •  03.10.2025 - 14:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα