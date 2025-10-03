Δεύτερο πλοιάριο του ανθρωπιστικού στολίσκου έφτασε στην Κύπρο – Ελλιμενίστηκε στην Πάφο

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης από το πρωί υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως και δεύτερο σκάφος να υπέβαλλε αίτημα για ελλιμενισμό σε λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά το πρώτο πλοιάριο που έφτασε αργά χθες το βράδυ στο λιμάνι Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «το δεύτερο πλοιάριο ελλιμενίστηκε γύρω στις πέντε το απόγευμα στην Πάφο, αφού υπέβαλε σχετικό αίτημα».

Σε ανάρτηση του στην Πλατφόρμα Χ ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει πως «έχει ληφθεί αίτημα από δεύτερο πλοίο, το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, για ελλιμενισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Προσθέτει πως «αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος όλων των εγγράφων και των απαραίτητων πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αίτημα έγινε αποδεκτό και το πλοίο ελλιμενίστηκε στην Πάφο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες γύρω στις έντεκα το βράδυ ένα σκάφος που συμμετείχε επίσης στο στολίσκο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, υπέβαλε αίτημα και τελικά ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Λάρνακας.

Στο σκάφος μεταφέρθηκαν τρόφιμα και νερό ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο λιμάνι και παρείχε ιατρική περίθαλψη σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν σ’ αυτό χωρίς όμως να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε Νοσοκομείο.