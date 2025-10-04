Ecommbx
ΑρχικήΔιεθνήYπάρχει ελπίδα να μπει τέλος «μια για πάντα» στο «μακελειό» στη Γάζα, εκτιμά ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
ΔΙΕΘΝΗ

Yπάρχει ελπίδα να μπει τέλος «μια για πάντα» στο «μακελειό» στη Γάζα, εκτιμά ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

 04.10.2025 - 18:16
Yπάρχει ελπίδα να μπει τέλος «μια για πάντα» στο «μακελειό» στη Γάζα, εκτιμά ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δήλωσε το Σάββατο ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, που προτάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια «κρίσιμης σημασίας ευκαιρία» να μπει «μια για πάντα» τέλος στο «μακελειό και στον πόνο».

Ο Φόλκερ Τουρκ «ελπίζει ότι η δυναμική που υπάρχει για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, θα ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών και θα ακολουθήσει μια ανοικοδόμηση σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η λύση των δύο κρατών, η ανάγκη για την οποία είναι τόσο αισθητή», δήλωσαν οι υπηρεσίες του μέσω του X.

«Πρόκειται για μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία για όλα τα μέρη και τα κράτη με επιρροή να δράσουν με καλή πίστη και να βάλουν τέλος, μια για πάντα, στο μακελειό και στον πόνο στη Γάζα, να κατακλύσουν τη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων και πολυάριθμων παλαιστίνιων κρατουμένων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαιρέτισε επίσης το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, κυρίως την προοπτική να ανοικοδομηθούν νοσοκομεία, με τον γενικό διευθυντή της υγειονομικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους να δηλώνει σήμερα μέσω του X πως «το καλύτερο φάρμακο είναι η ειρήνη».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

