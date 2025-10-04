Μεγάλες αλλαγές στο SIGMA: Aλλάζουν ώρα στον Μιχάλαρο και η Χρύσω επιστρέφει στην πρωινή ζώνη

Ecommbx
ΑρχικήLifestyleΜεγάλες αλλαγές στο SIGMA: Aλλάζουν ώρα στον Μιχάλαρο και η Χρύσω επιστρέφει στην πρωινή ζώνη
LIFESTYLE

 04.10.2025 - 18:02
Αλλαγές αναμένονται στο προγραμματισμό της τηλεόρασης SIGMA.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο το σταθμό, από την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η εκπομπή Χρυσωμαγειρέματα με την Χρύσω Λέφου, επιστρέφει στην πρωινή ζώνη και θα μεταδίδεται καθημερινά στις 11:00 το πρωί.

Αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή του Χρήστου Μιχάλαρου Μεσημέρι και Κάτι, θα προβάλλεται πλέον στις 11:45 και θα ολοκληρώνεται στις 14:00.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να δούμε τι θα ακολουθεί αμέσως μετά την εκπομπή, καθώς όπως έγινε γνωστό από χθες (Παρασκευή 03/10) η Τατιάνα Στεφανίδου - που στην Κύπρο έπαιζε εκείνη την ώρα από το SIGMA - ολοκλήρωσε την συνεργασία της με τον ΣΚΑΙ.

 

