Μεγάλες αλλαγές στο SIGMA: Aλλάζουν ώρα στον Μιχάλαρο και η Χρύσω επιστρέφει στην πρωινή ζώνη

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο το σταθμό, από την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η εκπομπή Χρυσωμαγειρέματα με την Χρύσω Λέφου, επιστρέφει στην πρωινή ζώνη και θα μεταδίδεται καθημερινά στις 11:00 το πρωί.

Αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή του Χρήστου Μιχάλαρου Μεσημέρι και Κάτι, θα προβάλλεται πλέον στις 11:45 και θα ολοκληρώνεται στις 14:00.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να δούμε τι θα ακολουθεί αμέσως μετά την εκπομπή, καθώς όπως έγινε γνωστό από χθες (Παρασκευή 03/10) η Τατιάνα Στεφανίδου - που στην Κύπρο έπαιζε εκείνη την ώρα από το SIGMA - ολοκλήρωσε την συνεργασία της με τον ΣΚΑΙ.