ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες - Πού και πότε θα σημειωθούν

 05.10.2025 - 07:44
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ διαταραχή που συνοδεύει σύστημα χαμηλής πίεσης, θα αρχίσει να επηρεάζει το νησί από το απόγευμα της Τρίτης.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, όμως σταδιακά θα ενισχυθούν και θα καταστούν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη και προοδευτικά μέχρι το απόγευμα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά και κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ωστόσο θα εξασθενίσουν σταδιακά και θα καταστούν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αργά το απόγευμα και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε περιοχή καταιγίδας οι άνεμοι ενδέχεται να ενισχυθούν σημαντικά ενώ είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

