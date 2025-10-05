Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαData ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

 05.10.2025 - 07:50
Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το νέο έργο Data ProTech έρχεται να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου στη σωστή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου στην ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς στην ψηφιακή εποχή.

Την σχετική συμφωνία κοινοπραξίας για το καινοτόμο έργο Data ProTech υπέγραψαν πρόσφατα η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Πανεπιστήμιο Λεμεσού και το  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Τι είναι το Data ProTech και γιατί είναι σημαντικό;

Το Data ProTech, με πλήρη τίτλο «Supporting Data Protection Compliance in AI Technology Usage by Cyprus SMEs», είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV-2024-DATA), με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ και διάρκεια δύο ετών.

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. Αυτοί οι κανονισμοί θέτουν αυστηρούς κανόνες για το πώς οι επιχειρήσεις συλλέγουν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους, ειδικά όταν αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς θα βοηθήσει πρακτικά το Data ProTech τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, συχνά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις πολύπλοκες απαιτήσεις της νομοθεσίας, κυρίως λόγω έλλειψης εξειδικευμένων πόρων και γνώσεων.

Το Data ProTech θα πραγματοποιήσει αρχικά μια εκτενή έρευνα για να καταγράψει πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη και πού υπάρχουν κενά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Με βάση τα αποτελέσματα, θα δημιουργήσει ένα ψηφιακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο θα είναι εύκολο στη χρήση και προσβάσιμο μέσω διαδικτύου. Μέσω αυτού του εργαλείου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ελέγχουν μόνες τους αν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, να εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες και να λαμβάνουν οδηγίες για τη βελτίωσή τους.

Παράλληλα, το έργο προβλέπει εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπου οι επιχειρηματίες και το προσωπικό τους θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο και να κατανοούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, το Data ProTech δεν προσφέρει μόνο τεχνολογική λύση, αλλά και γνώση και υποστήριξη.

Ευρύτερος αντίκτυπος και μελλοντικές προοπτικές

Αξίζει να σημειωθεί πως το εργαλείο και οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν δεν περιορίζονται μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή στην Κύπρο. Θα είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ η εμπειρία του έργου θα μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας έτσι συνολικά την ψηφιακή οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPA) της Κύπρου μέσα από το Data ProTech ενισχύει το ρόλο της στην εποπτεία και την ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων, δημιουργώντας παράλληλα μια πιο ασφαλή και συμμορφωμένη ψηφιακή αγορά.

Γιατί να ενδιαφερθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, από απλά εργαλεία βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών μέχρι πιο σύνθετα συστήματα ανάλυσης δεδομένων. Όμως, η απρόσεκτη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς και σε απώλεια εμπιστοσύνης από τους πελάτες.

Το Data ProTech προσφέρει ένα πρακτικό και προσιτό τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δεδομένα, αλλά και κερδίζουν πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας μέσα από τη σωστή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας
Στιγμές τρόμου: Φίδι βγαίνει από... τουαλέτα στην Κύπρο - Το επικό σχόλιο του Γιάννη Αγγελή - Δείτε φωτογραφία
Θλίψη για το ξαφνικό θάνατο της 67χρονης Άντρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDΕΟ: Παντρεύτηκε στη Λεμεσό δημοφιλής Κύπρια τραγουδίστρια - Το ιδιαίτερο νυφικό της που εντυπωσίασε
Σημαντικό: Σου ανήκει ένα από αυτά τα οχήματα; Γιατί δεν μπορείς να το οδηγάς και τι πρέπει να κάνεις
Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα
Ελένη Φουρέιρα: Η έντονη μελανιά στο πόδι της και το επικό σχόλιo - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες - Πού και πότε θα σημειωθούν

 05.10.2025 - 07:44
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: Αυτό είναι το σχέδιο απόσυρσης που δέχτηκε το Ισραήλ, άμεση εκεχειρία όταν πει το ναι η Χαμάς - Δείτε χάρτη

 05.10.2025 - 07:53
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»

Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»

  •  05.10.2025 - 07:37
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  04.10.2025 - 23:43
Τραμπ: Αυτό είναι το σχέδιο απόσυρσης που δέχτηκε το Ισραήλ, άμεση εκεχειρία όταν πει το ναι η Χαμάς - Δείτε χάρτη

Τραμπ: Αυτό είναι το σχέδιο απόσυρσης που δέχτηκε το Ισραήλ, άμεση εκεχειρία όταν πει το ναι η Χαμάς - Δείτε χάρτη

  •  05.10.2025 - 07:53
Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

  •  05.10.2025 - 07:50
Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες - Πού και πότε θα σημειωθούν

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες - Πού και πότε θα σημειωθούν

  •  05.10.2025 - 07:44
Ω, τι κράτος μπαμπά!

Ω, τι κράτος μπαμπά!

  •  04.10.2025 - 19:33
Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Οκτώβριο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Οκτώβριο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

  •  05.10.2025 - 07:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα