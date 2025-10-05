Data ProTech: Η νέα «ασπίδα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου στην ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς στην ψηφιακή εποχή.

Την σχετική συμφωνία κοινοπραξίας για το καινοτόμο έργο Data ProTech υπέγραψαν πρόσφατα η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Πανεπιστήμιο Λεμεσού και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Τι είναι το Data ProTech και γιατί είναι σημαντικό;

Το Data ProTech, με πλήρη τίτλο «Supporting Data Protection Compliance in AI Technology Usage by Cyprus SMEs», είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV-2024-DATA), με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ και διάρκεια δύο ετών.

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. Αυτοί οι κανονισμοί θέτουν αυστηρούς κανόνες για το πώς οι επιχειρήσεις συλλέγουν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους, ειδικά όταν αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς θα βοηθήσει πρακτικά το Data ProTech τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, συχνά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις πολύπλοκες απαιτήσεις της νομοθεσίας, κυρίως λόγω έλλειψης εξειδικευμένων πόρων και γνώσεων.

Το Data ProTech θα πραγματοποιήσει αρχικά μια εκτενή έρευνα για να καταγράψει πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη και πού υπάρχουν κενά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Με βάση τα αποτελέσματα, θα δημιουργήσει ένα ψηφιακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο θα είναι εύκολο στη χρήση και προσβάσιμο μέσω διαδικτύου. Μέσω αυτού του εργαλείου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ελέγχουν μόνες τους αν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, να εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες και να λαμβάνουν οδηγίες για τη βελτίωσή τους.

Παράλληλα, το έργο προβλέπει εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπου οι επιχειρηματίες και το προσωπικό τους θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο και να κατανοούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, το Data ProTech δεν προσφέρει μόνο τεχνολογική λύση, αλλά και γνώση και υποστήριξη.

Ευρύτερος αντίκτυπος και μελλοντικές προοπτικές

Αξίζει να σημειωθεί πως το εργαλείο και οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν δεν περιορίζονται μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή στην Κύπρο. Θα είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ η εμπειρία του έργου θα μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας έτσι συνολικά την ψηφιακή οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPA) της Κύπρου μέσα από το Data ProTech ενισχύει το ρόλο της στην εποπτεία και την ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων, δημιουργώντας παράλληλα μια πιο ασφαλή και συμμορφωμένη ψηφιακή αγορά.

Γιατί να ενδιαφερθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, από απλά εργαλεία βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών μέχρι πιο σύνθετα συστήματα ανάλυσης δεδομένων. Όμως, η απρόσεκτη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς και σε απώλεια εμπιστοσύνης από τους πελάτες.

Το Data ProTech προσφέρει ένα πρακτικό και προσιτό τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο προστατεύουν τα δεδομένα, αλλά και κερδίζουν πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας μέσα από τη σωστή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.