ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Αυτό είναι το σχέδιο απόσυρσης που δέχτηκε το Ισραήλ, άμεση εκεχειρία όταν πει το ναι η Χαμάς - Δείτε χάρτη

 05.10.2025 - 07:53
Τραμπ: Αυτό είναι το σχέδιο απόσυρσης που δέχτηκε το Ισραήλ, άμεση εκεχειρία όταν πει το ναι η Χαμάς - Δείτε χάρτη

Σε νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι, έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την «αρχική γραμμή αποχώρησης», την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη δείξει και κοινοποιήσει στη Χαμάς.

Δημοσίευσε μάλιστα και έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα. Όπως ανέφερε, μόλις η παλαιστινιακή οργάνωση επιβεβαιώσει τη συμφωνία, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε άμεση ισχύ, ενώ θα ξεκινήσει ταυτόχρονα η διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων και κρατουμένων.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση πυρός θα είναι άμεσα ενεργή, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων θα αρχίσει, και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, που θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Τραμπ, η γραμμή αρχικής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα αντανακλά τα όρια ελέγχου πριν από τη μεγάλη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα. Την περίοδο εκείνη, ο ισραηλινός στρατός κατείχε περίπου το 70% της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό σημαίνει ότι οι IDF θα συνεχίσουν να διατηρούν παρουσία στη νότια Γάζα, στη Ράφα και στη Χαν Γιουνίς, καθώς και σε μεγάλα τμήματα του βόρειου τμήματος της Λωρίδας, μαζί με τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» σε άλλα σημεία του παλαιστινιακού εδάφους.

Δείτε την ανάρτηση Τραμπ με τον χάρτη αποχώρησης του Ισραήλ:

Νετανιάχου: Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η Χαμάς είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μόνο λόγω της στρατιωτικής και διπλωματικής πίεσης που ασκείται, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του δεν θα υποχωρήσει στις απαιτήσεις της οργάνωσης.

Επανέλαβε ότι αντιστάθηκε σε «τεράστιες πιέσεις» τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και στο εσωτερικό του Ισραήλ για να τερματίσει τον πόλεμο και να αποδεχθεί τους όρους της Χαμάς. Όπως είπε, η επιμονή της κυβέρνησής του οδήγησε στην τρέχουσα φάση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σε δηλώσεις του, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη «σθεναρή στήριξή του» και για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στα πλήγματα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. «Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να επιτύχουμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς να αποσυρθούμε από τη Λωρίδα της Γάζας» τόνισε ο Νετανιάχου στα αγγλικά, προσθέτοντας: «Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα». Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι όμηροι – τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί – θα επιστρέψουν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ, που ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 13 του μήνα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων, υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, να μεταβεί στο Κάιρο προκειμένου να οριστικοποιήσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων. «Η πρόθεσή μας, όπως και των Αμερικανών φίλων μας, είναι οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν μέσα σε λίγες ημέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι στη δεύτερη φάση της συμφωνίας η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Όπως προειδοποίησε, αυτό θα επιτευχθεί είτε μέσω διπλωματικών ενεργειών είτε με στρατιωτικά μέσα, εφόσον χρειαστεί.


Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν ο γαμπρός του Τραμπ και ο Γουίτκοφ

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

