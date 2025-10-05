Νίκος Αναστασίου στο «T»: «Έρχονται εκπλήξεις στην ΕΔΕΚ» - «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» - «Δεν αναμέναμε πισώπλατη μαχαιριά από τον Νικόλα»

lass="x_MsoNormal"> Ο νέος Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, ανοίγει τα χαρτιά του σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιστορικό κόμμα, στις επαφές και επιστροφές στελεχών, αλλά και στις σχέσεις του με τον τέως Πρόεδρο Μαρίνο Σιζόπουλο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. lass="x_MsoNormal"> Μιλά για τις εκπλήξεις που ετοιμάζει η ΕΔΕΚ στη μεγάλη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της 9ης Νοεμβρίου, στην αποχώρηση του Ανδρέα Αποστόλου, κάνοντας λόγο για «προδοσία» και την εμπλοκή του Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ στέκεται με σαφήνεια στα θέματα του Κυπριακού, εκφράζοντας ανησυχία για το πλαίσιο Γκουτέρες, τις λεγόμενες συγκλίσεις και για τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων. lass="x_MsoNormal"> Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ σχολιάζει την πορεία άλλων κομμάτων, όπως το ΕΛΑΜ και το ΑΛΜΑ, αλλά και τις προετοιμασίες για τις εκλογές, τα ψηφοδέλτια και τις υποψηφιότητες, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα στοχεύει να επιστρέψει δυναμικά στη Βουλή. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Να ξεκινήσουμε από το κάλεσμα που έχετε απευθύνει σε όσους έχουν διαγραφεί ή αποστασιοποιηθεί από το κόμμα. Υπάρχει ανταπόκριση; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Υπάρχει αρκετή ανταπόκριση. Συζητούμε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί ορισμένοι συναγωνιστές θέτουν κάποιους όρους, και εκεί και όπου είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής, θα το δούμε και θα προχωρήσουμε με τα επόμενα βήματα. Σίγουρα, θα υπάρξουν εκπλήξεις στις 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Κωστής Ευσταθίου και Δημήτρης Παπαδάκης, μένουν εκτός; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Θέλω να ελπίζω, μέχρι και την υστάτη. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Το ερώτημα που τίθεται και από τους δύο συναγωνιστές σας, είναι γιατί αυτή η πρωτοβουλία – το κάλεσμα – δεν έγινε νωρίτερα και γίνεται τώρα; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Αντιλαμβάνεστε ότι έχω εκλεγεί την 1η Ιουνίου. Έπρεπε πρώτα να κάνω μια ενδοσκόπηση, να δω τι θα παραλάμβανα, να μιλήσω με τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, να πιάσω τον παλμό και τις σκέψεις τους και ακολούθως να μπω στη διαδικασία της συζήτησης με αυτά τα επώνυμα – εντός εισαγωγικών – στελέχη. Θεωρώ ότι όλες οι κινήσεις μου ήταν η μία μετά την άλλη. Όπως το θέμα των δικαστικών διαδικασιών. Ως νέος Πρόεδρος, πήρα την απόφαση και ενήργησα άμεσα. Το θέμα του μητρώου των μελών ήταν κάτι που χρειαζόταν συλλογική απόφαση, η οποία θα περνούσε μέσα από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, να γίνει νομότυπα όλη η διαδικασία, κάτι το οποίο έγινε. Και το τελευταίο ήταν το κάλεσμα. Αφού μίλησα με εκατοντάδες στελέχη, πήρα την απόφαση να καλέσω και τα άτομα τα οποία είχαν κατά καιρούς διαγραφεί από το κόμμα, για να φανεί ξεκάθαρα ότι ανοίγουμε τις πόρτες, γυρίζουμε σελίδα, πάμε ενωμένοι στις εκλογές. Σχέσεις με παλιούς συναγωνιστές lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Γιώργος Βαρνάβα και Γιαννάκης Ομήρου. Είχατε επαφές και με τους δύο; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Με τον Γιώργο Βαρνάβα δεν είχα επαφή, γιατί την ημέρα που γινόταν η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, ο ίδιος για πολλοστή φορά είχε πει δημόσια και έδωσε γραπτώς την απόφασή του για αποχώρηση από το κόμμα. Άρα, έδειχνε ξεκάθαρα την πρόθεσή του- ότι δηλαδή δεν είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί- ούτε και με τη νέα ηγεσία. lass="x_MsoNormal"> Με τον συναγωνιστή Γιαννάκη Ομήρου είχα επικοινωνία. Ο ίδιος νιώθει πληγωμένος, αλλά θεωρώ ότι πιθανότατα να καταφέρουμε στις 9 Νοεμβρίου να τον έχουμε μαζί μας. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Έχετε συζητήσει και με τον τέως Επαρχιακό Γραμματέα της ΕΔΕΚ Λάρνακας, τον κ. Διομήδους; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Θεωρώ ότι και ο κ. Διομήδους θα είναι δίπλα μας. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Πολλοί διερωτώνται γιατί αναλάβατε αυτή την “καυτή καρέκλα” της προεδρίας ενός κόμματος, το οποίο ταλανίζεται από αρκετά προβλήματα. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Πολλοί με έχουν χαρακτηρίσει ως “το παιδί του κόμματος”, με την έννοια ότι από την ηλικία των 16 ετών βρίσκομαι μέσα στις τάξεις της νεολαίας της ΕΔΕΚ. Είχα τη μεγάλη τύχη να με επιλέξει ο Βάσος Λυσσαρίδης ως ένα από τα πέντε άτομα τα οποία θα έπαιρναν υποτροφία το 1982 για την τότε, Σοβιετική Ένωση και ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε τη ζωή, γιατί κατάγομαι από φτωχή οικογένεια και δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα πάρω ανώτερη μόρφωση. lass="x_MsoNormal"> Ερχόμενος στην Κύπρο, πάλεψα, εργάστηκα σκληρά, ήμουν μέλος της Τοπικής Οργάνωσης στα Πολεμίδια όπου και κατοικώ. Στη συνέχεια, εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος, ακολούθως Αντιδήμαρχος και 8 ½ χρόνια Δήμαρχος Πολεμιδιών. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, τα έχω κάνει ακριβώς, γιατί μου έδωσε αυτό το τιμημένο κόμμα τη δυνατότητα να σπουδάσω και να φτάσω εδώ, που έχω φτάσει. lass="x_MsoNormal"> Όταν μου ζητήθηκε να αναλάβω τα ηνία του κόμματος, θεώρησα ότι είναι κομματικό – πατριωτικό καθήκον να αναλάβω αυτή την ευθύνη, από τη στιγμή που φαινόταν ότι είναι μια συναινετική λύση. Οι σχέσεις με τον Μαρίνο Σιζόπουλο lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Τι απαντάτε στις φήμες που φέρουν τον τέως Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, να κινεί τα νήματα στο κόμμα και για την “ομάδα” που βρίσκεται πέριξ του κ. Σιζόπουλου; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Ουδέν αναληθέστερο. Με τον Μαρίνο, έχω βρεθεί όταν θα συζητείτο το θέμα με τις πυρκαγιές, όταν θα συζητείτο το θέμα με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ουσιαστικά για να δούμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραμμή του κόμματος. Από κει και πέρα, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Η νέα ηγεσία προχωρά. Θα έχετε προσέξει ότι δεν δίστασα να εισηγηθώ στον τέως Πρόεδρο να δώσει τη δυνατότητα στη Γενική Εισαγγελία να προχωρήσει με την άρση της ασυλίας του, μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, να κλείσει αυτό το θέμα, το οποίο ταλανίζει τόσο τον ίδιο όσο και το κόμμα. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Ο ίδιος αρνήθηκε. Και το ερώτημα είναι εάν έχουν διασαλευθεί οι σχέσεις σας. lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Όχι. Δεν έχουν διασαλευθεί οι σχέσεις μας, και ακριβώς δείχνει το αντίθετο από αυτό που υπαινίσσονται κάποιοι, ότι είμαι “αχυράνθρωπος”. Δεν θα διστάσω να κινούμαι πάντα προς την ορθή κατεύθυνση. Θέλω να πω και το εξής: Αν αύριο αποδειχθεί ότι αυτή η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, δεν θα διστάσω να ζητήσω να ληφθούν τα μέτρα τα οποία ισχύουν στο καταστατικό σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση του Φειδία Σαρίκα. Να ανασταλεί η ιδιότητα μέλους του κόμματος. «Ο Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας» lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Η αποχώρηση του Ανδρέα Αποστόλου από την ΕΔΕΚ ήταν κεραυνός εν αιθρία; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Όταν ανέλαβα το κόμμα, είχα διαισθανθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλοι, ωστόσο, με διαβεβαίωναν ότι όλα κυλούσαν ομαλά. Είχαμε δει ότι από τον περασμένο Ιανουάριο ο κ. Αποστόλου είχε αφαιρέσει το λογότυπο του κόμματος από τις διάφορες δραστηριότητές του. Έρχονταν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες δεν ήθελα να τις αποδεχτώ. Ο ίδιος μας διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι υπάρχει φόρτος εργασίας και θα μιλούσαμε αμέσως μετά τις διακοπές του Αυγούστου. Βρεθήκαμε μπροστά στην ανακοίνωση, την οποία όλοι είδαμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Υπήρχαν πληροφορίες για επαφές με το ΔΗΚΟ; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Το γεγονός ότι ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, είχε δηλώσει δημόσια – χωρίς να τον διαψεύσει ούτε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος – ότι εδώ και καιρό υπήρχαν επαφές και προσυμφωνία μεταξύ Ανδρέα Αποστόλου και Νικόλα Παπαδόπουλου, άρχισε να ξεκαθαρίζει το σκηνικό. Ο κόσμος της ΕΔΕΚ έχει τιμήσει τον Ανδρέα Αποστόλου, τον έχει εκλέξει βουλευτή, στις Ευρωεκλογές τον έχει τιμήσει με πάνω από οκτώ χιλιάδες ψήφους. Άρα, εμείς τον αγαπήσαμε, τον αγκαλιάσαμε, τον στηρίξαμε. lass="x_MsoNormal"> Ο κ. Αποστόλου επέλεξε τον δρόμο της προδοσίας. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα το βρει μπροστά του. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Δεν είχατε οποιαδήποτε επαφή με τον Ανδρέα Αποστόλου; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Όχι. Θα πρέπει και το ΔΗΚΟ να προβληματιστεί για αυτές τις ενέργειες που κάνει τύπου ποδοσφαίρου – μεταγραφές – διότι η ΕΔΕΚ είναι ένα κόμμα που για πέντε συνεχόμενες προεδρικές εκλογές στήριζε υποψηφίους του ΔΗΚΟ. Στηρίξαμε και τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Τάσσο Παπαδόπουλο. Δεν αναμέναμε μια τέτοια πισώπλατη μαχαιριά. Όμως θα το έχουμε υπόψη μας από εδώ και πέρα. Διεργασίες για τις βουλευτικές και ψηφοδέλτια lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο η ΕΔΕΚ να μην μπει στη νέα Βουλή και τα βέλη να στραφούν εναντίον σας; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα γνώριζα ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Μετά από τρεις μήνες περιοδείας σε ολόκληρη την Κύπρο, έχω δει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά στελέχη απογοητευμένα, αποστασιοποιημένα, και πλέον τα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα. Μπορεί σήμερα αρκετά πράγματα να μην αντανακλώνται στις δημοσκοπήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα δείτε την ανατροπή αυτών των δεδομένων και είμαι βέβαιος ότι η ΕΔΕΚ θα εκπροσωπηθεί στη νέα Βουλή. Απλά ευελπιστώ ότι η εκπροσώπησή μας θα είναι με πέντε έως έξι βουλευτές, ώστε να αποκτήσει αυτό το ιστορικό κόμμα και πάλι τον ρυθμιστικό του ρόλο που είχε όλα αυτά τα χρόνια. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Θα είστε υποψήφιος στην επαρχία Κερύνειας; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Παραμένω κομματικός στρατιώτης. Εκεί και όπου θα αποφασίσει το κόμμα να με τοποθετήσει, θα διεκδικήσω. Απλά η δική μου επιθυμία είναι να κατέλθω στην Κερύνεια. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διεργασίες όσον αφορά τα ψηφοδέλτια; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Υπάρχουν επαρχίες, όπως η Πάφος, όπου υπάρχει ενδιαφέρον από περισσότερα στελέχη από αυτά που χρειαζόμαστε. Αξιολογούμε τις υποψηφιότητες και βρίσκομαι σε αναμονή ενόψει της 9ης Νοεμβρίου. Εκεί αναμένουμε την επιστροφή αρκετών μελών μας και να αλλάξει ουσιαστικά το κλίμα, να φανεί ότι τερματίζεται ουσιαστικά η εσωστρέφεια εντός του κόμματος και να εμπλουτίσουν τα ψηφοδέλτια στελέχη με ονόματα βαριά, όπως υπήρχαν παλιά. Αν όχι οι ίδιοι, τα παιδιά τους. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Μπορεί να μην είναι ο ίδιος, υποψήφιος. Μπορεί να είναι η θυγατέρα του. Μπορεί να μην είναι υποψήφιος ο Κούλης Μαυρονικόλας ή η Ρούλα Μαυρονικόλα, αλλά ένα από τα παιδιά τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Σάββα Ηλιοφώτου. Η σχέση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και Κυπριακό lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Έχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες για τον επικείμενο ανασχηματισμό; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Είχα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προ ημερών. Ήταν προβληματισμένος. Ο ανασχηματισμός θα γίνει εντός Οκτωβρίου. Μου είχε αναφέρει κάποια ονόματα- στελεχών της ΕΔΕΚ- τα οποία του είχαν δοθεί από διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Εμείς, ως κόμμα, δεν είχαμε δώσει οποιοδήποτε όνομα. Αναμένω από τον Πρόεδρο, πριν προχωρήσει στον ανασχηματισμό, να συναντηθούμε και να συζητήσουμε, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Οι σχέσεις σας γενικότερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πώς είναι; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα αναβάλλονται συναντήσεις, λόγω των πολλών ταξιδιών του Προέδρου. Το κατανοώ. Ενδεχομένως να είναι και η πίεση λόγω του επικείμενου ανασχηματισμού. Δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο από τον Πρόεδρο. Το αντίθετο, θα έλεγα. Εκεί και όπου διαφωνώ, το λέω ξεκάθαρα. Διατηρούμε τις απόψεις μας. Στηρίζουμε την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, μέχρι να υπάρξει νέα συνεδριακή απόφαση του κόμματος. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Θα ήθελα να περάσουμε στο Κυπριακό και στην πρόσφατη ανακοίνωση του κόμματός σας μετά την τελευταία τριμερή της Νέας Υόρκης, όσον αφορά το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο, όπως λέτε, μας φέρνει κοντά σε χαλαρή συνομοσπονδία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σάς έχει ξεκαθαρίσει τι αποδέχεται και τι όχι από το πλαίσιο Γκουτέρες και για τις συγκλίσεις; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Δεν είναι ξεκάθαρο και έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας πει ποιες είναι αυτές οι συγκλίσεις, διότι ανησυχούμε ιδιαίτερα. Εμείς, ως ΕΔΕΚ, έχουμε σταθερή θέση στο Κυπριακό. Θεωρούμε ότι το Κυπριακό πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στη σωστή βάση, ως θέμα εισβολής και κατοχής. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται κατευθείαν με την Τουρκία. Αυτό που γίνεται μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη είναι κάτι το οποίο μετατρέπει το Κυπριακό σε δικοινοτικό πρόβλημα. lass="x_MsoNormal"> Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, να μου επιτρέψετε να τα χαρακτηρίσω αστεία, όταν μιλάμε για επιδιόρθωση κοιμητηρίων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Αν θέλουμε να μιλάμε για ΜΟΕ, θα πρέπει να συζητήσουμε την επιστροφή της Αμμοχώστου – με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕ – την εγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων της κάτω από τη διοίκηση των ΗΕ. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό ΜΟΕ, το οποίο θα βοηθήσει στην περαιτέρω συζήτηση και λύση του Κυπριακού. Μας ανησυχεί και η συμπεριφορά των Ευρωπαίων εταίρων, διότι τη στιγμή που δείχνουν τεράστια ευαισθησία στην εισβολή και κατοχή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δυστυχώς δεν δείχνουν ανάλογη ευαισθησία στο Κυπριακό, όπου η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το 37% ευρωπαϊκού εδάφους. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να αναδειχθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να γίνουμε πιο διεκδικητικοί, εάν θέλουμε να έχουμε πραγματική λύση στο Κυπριακό. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Ποιος θα ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος για την αποχώρηση της ΕΔΕΚ από τη συνεργασία; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Έχει δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η όποια λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ και να διασφαλίζει τις βασικές ελευθερίες που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς και την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των εγγυήσεων. Εάν υπάρξει απόκλιση από τις θέσεις αυτές, τότε ναι, είναι λόγος για να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση. Άνοδος ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Το ΕΛΑΜ φαίνεται ότι κατακτά την τρίτη θέση στη Βουλή. Πόσο σας προβληματίζει η άνοδος του συγκεκριμένου κόμματος; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Θεωρώ ότι όλο το πολιτικό σύστημα είχε αφήσει κενό χώρο στο ΕΛΑΜ και είναι εκεί που παίρνει τη δύναμη, που φαίνεται ότι υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι ένα ευκαιριακό κόμμα, το οποίο δεν έχει βαθιές ρίζες, δεν έχει ιδεολογία και πολύ σύντομα θα ξεφουσκώσει. lass="x_MsoNormal"> ΕΡ: Ποια η άποψή σας για το ΑΛΜΑ, το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κερδίζει έδαφος; lass="x_MsoNormal"> ΑΠ: Δεν έχουμε δει ιδιαίτερες θέσεις, από τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα που γνωρίζει πολύ καλά. Παρατηρούμε ότι υπάρχει δυστοκία στο να πάρει ξεκάθαρη θέση όσον αφορά το Κυπριακό και τα μεγάλα προβλήματα που ανησυχούν την κοινωνία. Επειδή πρόκειται για ένα κόμμα που «ψαρεύει» από όλους τους πολιτικούς χώρους, κατανοώ τη δυστοκία να έχει ξεκάθαρες θέσεις, αλλά όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα πρέπει να μας πει πιο ξεκάθαρα ποια είναι η θέση του και εκεί θα φανεί και η δυναμική του.

