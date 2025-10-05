Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Οκτώβριο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

Ecommbx
LIKE ONLINE

 05.10.2025 - 07:34
Σου αρέσουν οι σειρές και οι ταινίες; Το Netflix έρχεται συνεχώς με νέες προσθήκες και έτσι μπορείς να ανανεώνεις τη λίστα σου με όσες θέλεις να δεις.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά στην πλατφόρμα του Netflix και αξίζει να τις προσθέσεις στον ελεύθερο σου χρόνο.

Δείτε πιο κάτω όσα πρωταγωνιστούν:

Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Ruth & Boaz», το «French Lover», το «KPop Demon Hunters», το «Mantis» και το «Man on Fire» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «Wayward», το «Alice in Boarderland», το «House of Guinness», το «Billionaires’ Bunker» και το «Bon Appetit, your Majesty»

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «Ruth & Boaz», που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Μια σύγχρονη εκδοχή της Ρουθ και του Βοάζ, μιας από τις πιο εμβληματικές ιστορίες αγάπης στη Βίβλο. Αφού η απόφασή της να αποχωρήσει από ένα πιθανό δισκογραφικό συμβόλαιο οδηγεί σε μια τραγική πράξη εκδίκησης, η Ρουθ νιώθει την ανάγκη να συναντήσει τη μητέρα του εκλιπόντος φίλου της, Ναόμι, καθώς και οι δύο φεύγουν από την Ατλάντα για μια μικρή πόλη στο Τενεσί για να ξεκινήσουν από την αρχή. Η μόνη δουλειά που μπορεί να βρει είναι να εργάζεται σε έναν τοπικό αμπελώνα, κάτι που την οδηγεί στον ιδιοκτήτη Μπο "Μποάζ" Άστρα, ο οποίος ερωτεύεται τη Ρουθ τη στιγμή που τη βλέπει. Η Ρουθ κρατάει γερά την πίστη της και αρχίζει σιγά σιγά να δέχεται την αγάπη, αλλά το παρελθόν της σύντομα θα την προλάβει.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 5,8/10 από 890 χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε το trailer:

 

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά που αποτελεί την αγαπημένη του κοινού και κρατά τα σκήπτρα αυτό το διάστημα είναι «Wayward».

Μια βουκολική αλλά δυσοίωνη πόλη εξερευνά τις ύπουλες περιπλοκές της προβληματικής εφηβικής βιομηχανίας και τον αιώνιο αγώνα της επόμενης γενιάς.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 5,9/10 από 8,6Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

 

Τι επιλέγουν οι Κύπριοι

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στις πρώτες πέντε αγαπημένες ταινίες των Κυπρίων βρίσκονται το «French Lover», το «Ruth & Boaz», το «PAW Patrol: The Mighty Movie»,  το «KPop Demon Hunters» και το «Baywatch»

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, οι πρώτες τρεις ταινίες καθώς και η Πέμπτη, διατηρούν σταθερή τη θέση τους ενώ η ταινία «KPop Demon Hunters» ανέβηκε τρεις θέσεις.

 

Το top5 των Κυπρίων στις σειρές

Στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές των Κυπρίων βρίσκονται το «Wayward», το «Angela», το «House of Guinness», το «Alice in Borderland» και το «Billionaires’ Bunker»

Σύμφωνα με τον πίνακα, η σειρά «Wayward» κρατά σταθερή τη θέση της, το «House of Guinness» και το «Billionaires’ Bunker» έπεσαν από μία θέση αντίστοιχα, ενώ οι σειρές «Angela» και «Alice in Borderland» ανέβηκαν και οι δύο μία θέση.

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

 

«French Lover»

Βαθμολογία: 6/10 από 1,8Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε το trailer:

 

«PAW Patrol: The Mighty Movie»

Βαθμολογία: 5,9/10 από 6,2K χρήστες.

Δείτε το trailer:

 

«KPop Demon Hunters»

Βαθμολογία: 7,6/10 από 81Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρις στιγμής.

Δείτε το trailer:

 

«Baywatch»

Βαθμολογία: 5,5/10 από 214K χρήστες

Δείτε το trailer:

 

Σειρές:

 

«Angela»

Βαθμολογία: 6,5/10 από 1,4K χρήστες μέχρι στιγμής

Δείτε το trailer:

 

 

«House of Guinness»

Βαθμολογία: 7,5/10 από 6,7K χρήστες

Δείτε το trailer:

 

«Alice in Borderland»

Βαθμολογία: 7,8/10 από 131K χρήστες.

Δείτε το trailer:

 

 

«Billionaires’ Bunker»

Βαθμολογία: 5,5/10 από 4,1K χρήστες

Δείτε το trailer:

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

