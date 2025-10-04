Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Πρόσωπα αναφοράς δεν θα μπορούσαν να μην ήταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου και η Αννίτα Δημητρίου αλλά και ο τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Μίλησε, ακόμη, για το σκάνδαλο με το τερματικό έλευσης φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε στον Τάσο Θεοδώρου εδώ.

Αν ήσασταν εσείς ο ηγέτης του Δημοκρατικού Συναγερμού την περίοδο των τελευταίων δύο-τριών ετών, θα κάνατε άλλους χειρισμούς;

Θα ήταν διαφορετικοί χειρισμοί μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, για να μείνει το κόμμα ενωμένο. Ήταν ο μόνος τρόπος. Να μπουν αυστηροί όροι για εκείνον που θα αποφάσιζε το Πολιτικό Γραφείο ότι θα στήριζε. Ήταν επεισοδιακό εκείνο το πολιτικό γραφείο. Δεν τηρήθηκαν και οι αποφάσεις. Η απόφαση ήταν ελεύθερη βούληση, ενώ υπήρξε -λόγω πικριών, λόγω της τάσης που τηρήθηκε γενικότερα και τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου- έντονο το στοιχείο του διχασμού.

Στηρίζετε την Αννίτα Δημητρίου;

Ο κάθε συνειδητός Συναγερμικός θα πρέπει να στηρίζει την/τον εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένη/ο πρόεδρο. Αυτή την ώρα είναι η Αννίτα Δημητρίου. Γιατί να μην στηριχτεί;

Θεωρώ θετικό την αποδεχτικότητα που έχει η πρόεδρος του κόμματος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν συλλογικά όργανα, καθορίζονται. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός.

Θα πρέπει να σταματήσει, και αυτό το λέω συνειδητά, η όποια προσπάθεια υπόσκαψης, διότι στο τέλος εκείνος που θα πληρώσει είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και εκείνοι που πιθανόν να ελαύνονται από άλλα κίνητρα θα είναι οι πρώτοι που θα πληρώσουν και το τίμημα. Και να εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτή την ώρα, ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός δίνει το δικαίωμα διεκδίκησης στις Προεδρικές Εκλογές του ‘28. Όσοι σκέφτονται τις Προεδρικές του ‘28 και θεωρούν ότι το πρόβλημά τους είναι η πρόεδρος του κόμματος ή η υπόσκαψη του κόμματος, είναι το πολιτικό τους μνήμα που σκάβουν. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι το κάθε τι έχει την ώρα του.

Τελικά, τα βρήκατε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου;

Βεβαίως. Παρά το άδικον, παρά τα όσα ελέχθησαν, ακούστηκαν πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα…Εκείνο που απαιτείται από κάθε πολιτικό είναι να έχει τη δύναμη της αυτοκριτικής και να καταλάβει που έκανε λάθος, αν ήταν δικά του τα λάθη ή αν ήταν τρίτων. Όχι, όταν χάνεις κάτι, να προσπαθείς να το φορτώσεις στις πλάτες άλλων. Ιδιαίτερα όταν γνωρίζεις καλά ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που έχασες.

Δεν θέλω να ξύσω πληγές. Απλούστατα λέω ότι άκουσα πολλά, όπως σε όλη μου την πολιτική διαδρομή, και είπα ‘περασμένα ξεχασμένα’.

Όποιος υπηρέτησε το κόμμα, ο Αναστασιάδης, ο Αβέρωφ, ο Κασουλίδης, πρέπει να μάθει να σέβεται και το κόμμα. Για μένα υπεράνω του Αναστασιάδη, του Αβέρωφ, της Αννίτας του οποιουδήποτε, είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Πολλοί μιλούν για ένα μεγάλο σκάνδαλο ολκής που δεν είναι άλλο από το Βασιλικό. Τελικά κύριε Πρόεδρε, επειδή ακούστηκε και το όνομά σας έντονα, τι πήγε λάθος σε αυτή την υπόθεση;

Πρώτα-πρώτα κακώς αναφέρεται το όνομά μου. Επί δεκαετίες έλειπε το φυσικό αέριο στην Κύπρο. Ήταν καθολική απαίτηση αλλά και ανάγκη, όπως και σήμερα. Κάποια στιγμή, αποφασίσαμε ότι επιτέλους έπρεπε να ενεργοποιηθεί η ΔΕΦΑΑ, να ενεργοποιηθούν οι καθ' ύλην αρμόδιοι μέσω του Υπουργείου Ενέργειας ώστε να υπάρξει πραγματική έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο. Ανετέθη στη ΔΕΦΑ που είναι η καθ' ύλην αρμόδια αρχή, να προχωρήσει στις αναγκαίες μελέτες, στον διορισμό οίκων που θα συνέγραφαν τις προϋποθέσεις των προσφορών. Η πολιτική απόφαση ελήφθη. Ανετέθη εις τους τεχνοκράτες, στην αρμόδια Αρχή, η ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού. Έγινε με βάση τα όσα προνοούν οι νόμοι και οι κανονισμοί, η προκήρυξη και ακολούθως η κατακύρωση.

Στην κατακύρωση έφερε ένσταση ο τότε Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης διότι ήταν μόνο ένας ο προσφοριοδότης, διότι ο άλλος ακυρώθηκε λόγω παραλείψεως και λοιπά. Εκρίθη ότι έπρεπε να γίνει μια σύσκεψη στο Προεδρικό, διότι ή έπρεπε να ακολουθηθεί η γραμμή της Κυβέρνησης που θέλαμε να έρθει φυσικό αέριο ή του Γενικού Ελεγκτή που έβρισκε ότι η σύμβαση ήταν ελαττωματική. Έγινε σύσκεψη στο Προεδρικό με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ, τους νομικούς της συμβούλους, στην παρουσία του τότε Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, και συνεργατών του. Τέθηκε ενώπιόν μας η αξίωση του Γενικού Ελεγκτή να ακυρωθεί το συμβόλαιο. Αυτό μιλάμε για το τέλος του 2019.

Προ του διλήμματος, ερωτήθηκε και ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ και ο Γενικός Εισαγγελέας εάν και κατά πόσον όντως πάσχει η κατακύρωση της σύμβασης προς τη συγκεκριμένη κοινοπραξία. Όλοι απεφάνθησαν ότι δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι αν ακυρωνόταν εκείνη τη στιγμή ο διαγωνισμός θα μας έπαιρνε κι άλλο καιρό και θα χάναμε και τη χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο λόγος που επέμενε ο Γενικός Ελεγκτής να ακυρωθεί ήταν διότι έμεινε μόνος. Στη συνέχεια προχώρησε εις τον βαθμό που προχώρησε το έργο και σε κάποια φάση μετά την πανδημία επέβαλαν αξιώσεις οι Κινέζοι για 100 εκατομμύρια τόσα. Η Επιτροπή Απαιτήσεων και Αλλαγών έκρινε ότι 25 θα δικαιολογούντο και πάλι ο Γενικός Ελεγκτής ζήτησε να ακυρωθεί διότι δεν πρέπει να καταβληθούν τα 25 εκατομμύρια.

Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια, μια πορεία την οποία έχουμε βάλει στο αυλάκι για να έρθει φυσικό αέριο. Θα δεχτώ να ακυρωθεί η σύμβαση; Να πάνε όλα πίσω; Εγώ είμαι υπέρ του να δοθούν τα 25 εκατ., όπως εγκρίνονται από τους τεχνοκράτες είτε της ΔΕΦΑ, διότι δεν δέχομαι να ακυρωθεί μια σύμβαση που επιτέλους θα φέρει, θα αλλάξει το ρου του ενεργειακού μίγματος στην Κύπρο.

Κατά τα άλλα, θα πρέπει να γίνει παραδοχή ότι ενδεχόμενα εκείνοι που συμβούλευσαν την ΔΕΦΑ για τους όρους του διαγωνισμού να μην ήσαν εκείνοι που έπρεπε.

Διαφάνηκε ότι η κοινοπραξία στην οποία κατακυρώθηκε το έργο είχαν προβλήματα στην υλοποίηση. Βεβαίως, προβλήματα αντιμετωπίσαμε και κατά τη διάρκεια της δικής μου διακυβέρνησης και υπήρχαν συνεχείς διαβουλεύσεις με την κινεζική κυβέρνηση. Ήταν η πρώτη φορά ή μια από τις λίγες φορές που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε έργο που θα εκτελείτο από κινεζική εταιρεία. Και συνεπώς, χρησιμοποιώντας και τα πολιτικά επιχειρήματα, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ελπίζω ότι στο τέλος θα υπάρξει τρόπος να ολοκληρωθεί το έργο.

Διαισθανθήκατε ότι ίσως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θέλει να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική;

Όχι. Δεν θεωρούσα ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα έκανε κάτι εσκεμμένα για να κάνει κόμμα. Είχε μια εμμονική αντίληψη ότι είναι ο μόνος ακέραιος και έντιμος, αδιάφθορος. Ότι όλοι οι άλλοι, μα όλοι οι άλλοι, κάπου εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Έκανε σωρεία σφαλμάτων και του τα υπέδειξα στις κατά καιρούς σε συναντήσεις μας. Παραδείγματος χάρη, άφησε να διαρρεύσει στις εφημερίδες προκαταρκτικά συμπεράσματα έκθεσης, χωρίς να ακούσει την άποψη του ελεγχόμενου. Όταν ο ελεγχόμενος έδιδε την άποψη για να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα, όχι μόνο είχε ήδη σχηματιστεί μία εικόνα δυσμενής για τον ελεγχόμενο, αλλά οι απόψεις του έμπαιναν σε παράρτημα. Δημιούργησε επίσης ολόκληρο θέμα με την παραλαβή φακέλων ή όχι των τότε πολιτογραφήσεων και λοιπά. Την ώρα που είχε διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας Εξεταστική επιτροπή.