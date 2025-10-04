Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 04.10.2025 - 23:43
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέο θανατηφόρο δυστύχημα βύθισε στο πένθος τη Λεμεσό, καθώς ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου σε τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Σουλίου και Πειραιώς, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη.

Θύμα είναι ο Ali Tzalaloutin, υπήκοος Συρίας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:20, όταν ο νεαρός οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του επί της Πειραιώς και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σταμάτησε στο αλτ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που κινείτο στην οδό Σουλίου.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη.

Ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχθηκε από την Αστυνομία για αλκοόλη και ναρκωτικές ουσίες, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Μιλώντας από το σημείο του δυστυχήματος, ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, δήλωσε ότι σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 18χρονος είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία από τον ιδιοκτήτη της τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, η Αστυνομία αξιολογεί μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο νεαρός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άτυχος μοτοσικλετιστής θα συμπλήρωνε τα 18 του χρόνια τον επόμενο μήνα.

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

