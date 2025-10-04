Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Θύμα είναι ο Ali Tzalaloutin, υπήκοος Συρίας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:20, όταν ο νεαρός οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του επί της Πειραιώς και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σταμάτησε στο αλτ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που κινείτο στην οδό Σουλίου.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη.

Ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχθηκε από την Αστυνομία για αλκοόλη και ναρκωτικές ουσίες, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Μιλώντας από το σημείο του δυστυχήματος, ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, δήλωσε ότι σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 18χρονος είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία από τον ιδιοκτήτη της τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, η Αστυνομία αξιολογεί μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο νεαρός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άτυχος μοτοσικλετιστής θα συμπλήρωνε τα 18 του χρόνια τον επόμενο μήνα.