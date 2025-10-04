Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Τούρκος ακτιβιστής καταγγέλλει την κακομεταχείριση της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ο Ερσίν Τσελίκ, αποκάλυψε, σύμφωνα με το Anadolu, ότι «έσυραν τη μικρή Γκρέτα από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία».

Είπε ακόμη ότι την έβαλαν να περπατήσει στα τέσσερα και ότι κακομεταχειρίστηκαν «γιατί είναι δημοφιλής». «Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως προειδοποίηση προς τους άλλους», εξήγησε.

⛵️ 🇵🇸Turkish activist and Sumud Flotilla participant Ersin Celik:



— They tortured Greta very severely. Right before our eyes.



— They persecuted Greta. Greta is just a little child.



— They made her crawl



— They forced her to kiss the Israeli flag. In other words, they did… pic.twitter.com/EsqAjh8oHG — Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2025

Εν τω μεταξύ, αλληλογραφία μεταξύ του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών και συνεργατών της ακτιβίστριας, την οποία είδε η εφημερίδα Guardian, περιγράφει και αυτή τις σκληρές συνθήκες κράτησης.

«Η πρεσβεία κατάφερε να συναντήσει τη Γκρέτα», αναφέρει email που έστειλε το υπουργείο σε άτομα του στενού περιβάλλοντος της Τούνμπεργκ. «Ενημέρωσε για αφυδάτωση. Δεν έχει λάβει επαρκή ποσότητα νερού και τροφής. Δήλωσε επίσης ότι έχει εμφανίσει εξανθήματα, τα οποία υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς. Μίλησε για σκληρή μεταχείριση και είπε ότι καθόταν για μεγάλα διαστήματα σε σκληρές επιφάνειες». Άλλος κρατούμενος φέρεται να είπε σε άλλη πρεσβεία ότι την είδαν την Τούνμπεργκ «να αναγκάζεται να κρατάει σημαίες ενώ την φωτογράφιζαν.

Αναρωτήθηκε αν οι φωτογραφίες είχαν διανεμηθεί». Δεν είναι γνωστό ποιες ήταν αυτές οι σημαίες. Υπενθυμίζεται ότι οι ακτιβιστές που συνελήφθησαν από τη νηοπομπή, μεταξύ τους και 27 Έλληνες, κρατούνται στη φυλακή Κετζιότ στην έρημο Νεγκέβ. Σύμφωνα με δικηγόρους της ΜΚΟ Adalah, τα δικαιώματα των μελών του πληρώματος των πλοίων έχουν «παραβιαστεί συστηματικά», αναφέροντας ότι στους ακτιβιστές δεν δόθηκε νερό, φάρμακα και άμεση πρόσβαση στους νομικούς εκπροσώπους τους, ενώ οι συνθήκες υγιεινής ήταν κακές. Η ιταλική νομική ομάδα που εκπροσωπεί τη νηοπομπή επιβεβαίωσε ότι οι κρατούμενοι αφέθηκαν «για ώρες χωρίς τροφή ή νερό – μέχρι αργά χθες το βράδυ», με εξαίρεση «ένα πακέτο πατατάκια που δόθηκε στη Γκρέτα όπως καταγράφηκε στις κάμερες».

Οι δικηγόροι ανέφεραν επίσης περιπτώσεις λεκτικής και σωματικής κακοποίησης. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ασντόντ την Πέμπτη το βράδυ, ο ακροδεξιός υπουργός Eθνικής Aσφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, καταγράφηκε σε βίντεο να αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες» ενώ στεκόταν μπροστά τους. Κάποιοι ακτιβιστές ακούστηκαν να φωνάζουν υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συλλαμβάνεται η Τούνμπεργκ μαζί με άλλα μέλη του στόλου, μετά από παρόμοια απόπειρα να σπάσει τον αποκλεισμό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα