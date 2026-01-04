Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Ένας νεκρός και 3 άτομα σοβαρά στο νοσοκομείο – Συναντήθηκαν στο ίδιο σπίτι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μαζεύτηκαν στο σπίτι κι άλλα άτομα προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου προσώπου.

Τρεις από αυτούς κατέληξαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο, με τον 70χρονο να χάνει τη μάχη για τη ζωή και τους υπόλοιπους τρεις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Την υπόθεση ξεκίνησε να διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, που ξεκίνησε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι κατανάλωσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο