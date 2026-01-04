Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Ένας νεκρός και 3 άτομα σοβαρά στο νοσοκομείο – Συναντήθηκαν στο ίδιο σπίτι

 04.01.2026 - 19:29
Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Ένας νεκρός και 3 άτομα σοβαρά στο νοσοκομείο – Συναντήθηκαν στο ίδιο σπίτι

Μια μυστήρια υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, έπειτα από τον θάνατο ηλικιωμένου σε σπίτι στη Λάρνακα καθώς και την μεταφορά άλλων τριών ατόμων στο νοσοκομείο οι οποίοι ενώ επισκέφθηκαν το εν λόγο σπίτι έχασαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μαζεύτηκαν στο σπίτι κι άλλα άτομα προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου προσώπου.

Τρεις από αυτούς κατέληξαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο, με τον 70χρονο να χάνει τη μάχη για τη ζωή και τους υπόλοιπους τρεις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Την υπόθεση ξεκίνησε να διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, που ξεκίνησε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι κατανάλωσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο

 

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.

