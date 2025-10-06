Ecommbx
Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος - Η υπόθεση που τον σημάδεψε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος - Η υπόθεση που τον σημάδεψε

 06.10.2025 - 06:41
Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος - Η υπόθεση που τον σημάδεψε

Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε το βράδυ της Κυριακής ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος.

Σε ανάρτηση στα ΜΚΔ η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής αναφέρει ότι «ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρῶην Κιτίου κυρός Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔλκει τὴν καταγωγήν του ἐκ τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Ταμασοῦ, ἐκ τῆς εὐσεβοῦς κωμοπόλεως Παλαιομετόχου».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος

Με δική της ανακοίνωση στα ΜΚΔ η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου ανέφερε χθες βράδυ πως «πέρασε στην αιωνιότητα ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος».

Ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1938, το 1951 έγινε δόκιμος της Μονής Μαχαιρά, το 1956 χειροτονήθηκε Διάκονος, ενώ σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και στη Θεολογικήν Σχολήν του ιδίου Πανεπιστημίου.

Στις 24 Οκτωβρίου 1973 εξελέγη Μητροπολίτης Κιτίου, ενώ τον Ιούνιο του 2019 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποδέχθηκε την παραίτηση του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο, αφού επικαλέστηκε έλλειψη δυνάμεων.

Τον Μάιο του 2023 ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου κρίθηκε ένοχος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή.

Τον Ιούνιο του 2023 ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος είχε τεθεί σε Αργία από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Φωτοβολταϊκά: Όποιος προλάβει για Net metering – Ποιες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές; - Πόσο θα διαφέρει στον λογαριασμό το Net billing

 06.10.2025 - 06:37
Γιώργος Βαρνάβα: Ενοχλημένος από τις δηλώσεις Νίκου Αναστασίου στο «Τ» – «Καμία σχέση με αυτά που είπε για μένα» - «Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

Γιώργος Βαρνάβα: Ενοχλημένος από τις δηλώσεις Νίκου Αναστασίου στο «Τ» – «Καμία σχέση με αυτά που είπε για μένα» - «Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

Έντονα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο πρώην βουλευτής και Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, μετά τις αναφορές του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, στη συνέντευξή του στο «Τ».

