Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος - Η υπόθεση που τον σημάδεψε

Σε ανάρτηση στα ΜΚΔ η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής αναφέρει ότι «ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρῶην Κιτίου κυρός Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔλκει τὴν καταγωγήν του ἐκ τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Ταμασοῦ, ἐκ τῆς εὐσεβοῦς κωμοπόλεως Παλαιομετόχου».

Με δική της ανακοίνωση στα ΜΚΔ η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου ανέφερε χθες βράδυ πως «πέρασε στην αιωνιότητα ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος».

Ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1938, το 1951 έγινε δόκιμος της Μονής Μαχαιρά, το 1956 χειροτονήθηκε Διάκονος, ενώ σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και στη Θεολογικήν Σχολήν του ιδίου Πανεπιστημίου.

Στις 24 Οκτωβρίου 1973 εξελέγη Μητροπολίτης Κιτίου, ενώ τον Ιούνιο του 2019 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποδέχθηκε την παραίτηση του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο, αφού επικαλέστηκε έλλειψη δυνάμεων.

Τον Μάιο του 2023 ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου κρίθηκε ένοχος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή.

Τον Ιούνιο του 2023 ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος είχε τεθεί σε Αργία από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου.