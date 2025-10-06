Φωτοβολταϊκά: Όποιος προλάβει για Net metering – Ποιες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές; - Πόσο θα διαφέρει στον λογαριασμό το Net billing

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι όσοι ενταχθούν στο net metering μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης στο net billing, εάν αυτό κριθεί πιο συμφέρον οικονομικά.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών ΑΠΕ, Φάνος Καραντώνης μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «δεν βγήκε επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο για συγκεκριμένη ημερομηνία αναφορικά με την παράταση, αλλά θεωρώ ότι ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου»

Ποια τα κριτήρια συμμετοχής των καταναλωτών στην παράταση;

Σύμφωνα με τον κύριο Καραντώνη, «ορόσημο θα είναι η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Θα κρατηθεί ένα παραστατικό ότι υποβλήθηκε ο φάκελος για αίτηση για σύνδεση. Το ίδιο ίσχυε και στις προηγούμενες παρατάσεις. Όποιοι καταναλωτές ενδιαφέρονται και υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ακόμα και να μην έχει εξεταστεί το αίτημα τους ακόμα κι αν δεν έχει εγκριθεί, συμμετέχουν στο σχέδιο που ίσχυε μέχρι σήμερα»

Ερωτηθείς εάν τα συστήματα net-metering είναι αρκετά και θα φτάσουν για όλους τους καταναλωτές, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εταιρειών ΑΠΕ, απάντησε πώς «σίγουρα θα εξυπηρετηθούν. Καλούμε τον κόσμο όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο των φωτοβολταικών για τις ανάγκες τους. Είναι προς όφελος τους»

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «Με τη λήξη της παράτασης αυτής το μοντέλο διαφοροποιείται με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Το μέτρο του net-metering είναι σίγουρα το βέλτιστο που θα μπορούσε να έχει ένας καταναλωτής αλλά δημιουργεί και στρέβλωση την ίδια ώρα γι’ αυτό και εγκαταλείπεται η φιλοσοφία του χωρίς να εγκαταλείπεται η φιλοσοφία της ιδιοκατανάλωσης. Αν σήμερα το ονομάζουμε net billing ή οτιδήποτε μπορεί να ονομαστεί αύριο, η φιλοσοφία είναι πως οι καταναλωτές θα έχουν πάντα δικαίωμα στην ιδιοκατανάλωση»

«Τα φωτοβολταικά όμως, για να πιάσουν το μέγιστο πρέπει και οι ίδιοι καταναλωτές να έχουν ενεργή συμμετοχή. Με το net-metering ο καταναλωτής έπαιρνε το όφελος αλλά δεν συνείσφερε καθόλου. Στην ουσία δεν γινόταν καμία προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί η ιδιοκατανάλωση ενέργειας. Αντιθέτως ο καθένας μπορούσε να ήταν και σπάταλος γιατί άφηνε το σύστημα του και δούλευε είτε ήταν σπίτι είτε όχι και μετά ό,τι ώρα τον βόλευε χρησιμοποιούσε αυτή την ενέργεια. Δεν είναι προς όφελος του συστήματος της χώρας, λειτουργεί εις βάρος αυτό», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν το net billing θα είναι η εξέλιξη ή αποτελεί μια λιγότερο συμφέρουσα επιλογή, ο κύριος Καραντώνης τόνισε ότι «ένα μέσο νοικοκυριό αν έβαζε φωτοβολταικό σήμερα κάθε διμηνία θα ερχόταν 35 ευρώ τα πάγια που θα πλήρωνε προς το δίκτυο, για τη χρήση δικτύου καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του. Αύριο με το νέο καθεστώς αντί 35 θα πληρώνει 70 ευρώ. Δεν είναι τόσο συμφέρον ναι, αλλά εκεί που θα πλήρωνε 300 ευρώ, πάλι συμφέρει. Σίγουρα το βέλτιστο για τον καταναλωτή είναι το net metering γιατί ήταν πολύ χαμηλό αλλά και ένα καθεστώς net billing συμψηφισμού λογαριασμού, παραμένει να είναι συμφέρον και σίγουρα είναι πιο φθηνό παρά να μην έχεις καθόλου φωτοβολταικό σύστημα»

«Το net billing είναι και αυτό ένα εργαλείο που μπορεί να σου μειώσει κατά 80% τις δαπάνες σου στην ενέργεια. Υπάρχει φυσικά και περιθώριο βελτίωσης. Αν ο καταναλωτής δουλέψει και λίγο ενεργητικά, δηλαδή, να προγραμματίζει τις συσκευές του πότε θα τις δουλεύει, αυτά τα 70 ευρώ το δίμηνο μπορούν μειωθούν και στα 60 ή στα 50. Έχει σημασία και ο ρόλος του συμμετέχοντα», πρόσθεσε.

Οι διαφορές net metering και net billing

Η βασική διαφορά των δύο κατηγοριών είναι στη μεθοδολογία που συμψηφίζεται η ενέργεια σε κάθε κατηγορία. Στο net-metering συμψηφίζεται ηλεκτρική ενέργεια σε κιλοβατώρες (kWh), ενώ στο net-billing συμψηφίζεται χρηματικό ποσό (σε ευρώ) σε τιμή που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του net-metering η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα ΦΒ σύστημα στην οροφή ενός κτηρίου καλύπτει πρώτα την τρέχουσα κατανάλωση του κτηρίου. Η δε περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια καταμετρείται και διοχετεύεται στο δίκτυο και είναι διαθέσιμη για μελλοντική χρήση σε κιλοβατώρες (kWh), π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της επόμενης μέρας/μήνα.

Στην περίπτωση του net-billing και σύμφωνα με το ισχύον «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση», κάθε μήνα ή διμηνία (ανάλογα με την περίοδο τιμολόγησης του κάθε καταναλωτή) γίνεται πρώτα ο συμψηφισμός της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και, ακολούθως, γίνεται η τιμολόγηση (σε περίπτωση που η εξαγόμενη ενέργεια είναι χαμηλότερη από την εισαγόμενη ενέργεια) ή πίστωση στον λογαριασμό του καταναλωτή για χρήση τον επόμενο μήνα. Το χρηματικό ποσό ισούται με τις κιλοβατώρες που προκύπτουν από τη διαφορά της εξαγόμενης και εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επί της τιμής αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το εν λόγω ποσό πιστώνεται για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης.

Σημειώνεται πως με βάση την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με αρ. 112/2023, η Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 11 σεντ/kWh στη Χαμηλή Τάση.

Άλλες βασικές διαφορές των δύο κατηγοριών:

-Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού συστήματος στο net-metering είναι 10,4 kW ενώ στο net-billing είναι 8.000 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

-Στο net-metering η εκκαθάριση των πλεονασμάτων ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή η διαγραφή τους χωρίς δυνατότητα μελλοντικής χρήσης τους) γίνεται ανά τριετία, ενώ στο net-billing η εκκαθάριση των χρηματικών πλεονασμάτων γίνεται κάθε 12 μήνες (εντός Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου).