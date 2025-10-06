Ώρα συνομιλιών για Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο: Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποίησε τη Χαμάς με τη φράση «τώρα ή ποτέ», τονίζοντας πως «οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές ημέρες» αλλά «η ευκαιρία για ειρήνη δεν θα μείνει ανοιχτή για πάντα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι «οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα αρχίσουν να απελευθερώνονται πολύ σύντομα», σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν πολύ καλά». «Είναι μια εξαιρετική συμφωνία για το Ισραήλ, για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, και για την ανθρωπότητα γενικότερα», είπε χαρακτηριστικά.

Το Ισραήλ προειδοποιεί: « Έτοιμοι να π ολεμήσουμε ξα νά »

Παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για αποκλιμάκωση, οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται στη Γάζα. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια προσωρινή επιχειρησιακή αλλαγή».

«Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τις επιτυχίες σας για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ σε στρατιώτες στη Γάζα, δείχνοντας πως η ισραηλινή πλευρά παραμένει σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους».

Οι συμμετέχοντες και οι ρόλοι

Στις συνομιλίες συμμετέχουν, από αιγυπτιακής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, ενώ το Κατάρ ενδέχεται να εκπροσωπηθεί από τον ομόλογό του Μοχάμεντ μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι.

Την Ουάσιγκτον εκπροσωπούν δύο πρόσωπα-κλειδιά του προεδρικού επιτελείου: ο Τζάρεντ Κούσνερ, αρχιτέκτονας των «Συνθηκών του Αβραάμ», και ο Στιβ Γουίτκωβ, στενός σύμβουλος του Τραμπ.

Από την πλευρά της Χαμάς, επικεφαλής είναι ο Καλίλ Αλ Χάγια, κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης που ζει στο Κατάρ και είχε επιβιώσει πρόσφατης ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, η Χαμάς ζητά γενική κατάπαυση πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την πόλη της Γάζας και χρόνο για την περισυλλογή των νεκρών.

Ο Ρούμπιο πιέζει για άμεση συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ελπίζει πως μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί «νωρίς αυτή την εβδομάδα», προκειμένου να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων.

«Αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ούτε πολλές ημέρες. Πρέπει να γίνει γρήγορα», είπε, προσθέτοντας ότι οι βομβαρδισμοί στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της συμφωνίας.

«Είναι αδύνατο να απελευθερωθούν όμηροι εν μέσω πληγμάτων. Μόλις συμφωνηθούν τα ζητήματα επιμελητείας, οι Ισραηλινοί και όλος ο κόσμος θα αναγνωρίσουν ότι τα πλήγματα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Το κρίσιμο 48ωρο για τη Γάζα

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για το αν θα υπάρξει συμφωνία ή αν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Το μήνυμα του Τραμπ «τώρα ή ποτέ» απευθύνεται τόσο στη Χαμάς όσο και στο Ισραήλ, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία ένα διπλωματικό παιχνίδι υψηλού ρίσκου στη Μέση Ανατολή.

