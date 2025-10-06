Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ελλάδα: Ανθρωποκυνηγητό για τη διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ - Είχε και συνεργό

 06.10.2025 - 07:09
Άγριο έγκλημα στην Ελλάδα: Ανθρωποκυνηγητό για τη διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ - Είχε και συνεργό

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό του δράστη του της διπλής δολοφονίας στη Μεσσηνία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου δύο άνδρες – ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης της επιχείρησης – βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς.

Το χρονικό του μακελειού

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, όταν άγνωστος δράστης εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε εξ επαφής τον 70χρονο ιδιοκτήτη, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα και κάτοικο της περιοχής. Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα μπροστά στα μάτια του επιστάτη του, φίλου και συνεργάτη του, ηλικίας 50-55 ετών, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης τον πυροβόλησε επίσης, σκοτώνοντάς τον επιτόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MessiniaLive, ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά, ενώ κάτοικοι που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τους δύο άνδρες αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν, ενώ εκτιμάται πως το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι ύποπτες ενδείξεις και τα παλαιότερα επεισόδια

Δράστης και θύματα φαίνεται να γνωρίζονταν μεταξύ τους, καθώς στις 16 Ιουλίου είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο ανάμεσά τους, το οποίο όμως δεν είχε συνέχεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πριν από περίπου 10 ημέρες ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί επίθεση και ξυλοδαρμό από άγνωστους, γεγονός που τον είχε οδηγήσει να μείνει μόνιμα μέσα στο κάμπινγκ από φόβο για νέα επίθεση.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας έχουν αναλάβει την υπόθεση και συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος, ενώ εξετάζουν αν η διπλή εκτέλεση συνδέεται με το παλαιότερο περιστατικό και αν ο δράστης ανήκει στο περιβάλλον των θυμάτων.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Η Αστυνομία αναζητά τον δολοφόνο, εξετάζοντας μαρτυρίες κατοίκων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα, πιθανόν με προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα.

Η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας είναι συγκλονισμένη, καθώς και τα δύο θύματα ήταν ιδιαίτερα γνωστά και αγαπητά στην περιοχή, με πολυετή παρουσία στον τουρισμό.

Πηγή: ethnos.gr

Πηγή: ethnos.gr

 

ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στις συζητήσεις για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή αναμένεται να καθοριστούν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

