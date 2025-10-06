Έχετε γατάκι; Πώς θα καταλάβετε αν θέλει να... υιοθετήσετε κι άλλo

Μήπως μια δεύτερη γατούλα θα την έκανε περισσότερο ευτυχισμένη; Μήπως θα γέμιζε τα συναισθηματικά και μη κενά της; Μήπως θα ήσασταν πιο ήρεμοι/ες αν ξέρατε ότι τις ώρες που λείπετε από το σπίτι θα έχει παρέα η μία την άλλη;

Όλα αυτά μπορεί να τα σκέφτεστε και να αναρωτιέστε αν τελικά ήρθε η ώρα να κάνετε το επόμενο βήμα, να σώσετε μια γατίσια ψυχή, να της χαρίσετε το παντοτινό της σπίτι και να αποκτήσει το πρώτο σας γατόνι μια κολλητή. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη απόφαση που δεν μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα ποια θα είναι η έκβασή της.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά σημάδια που αν τα παρατηρήσετε θα καταλάβετε ότι το αγαπημένο σας γατόνι μάλλον θέλει αδερφάκι.

1. Υπερβολική προσκόλληση

Αν θεωρείτε ότι η γάτα σας φαίνεται να είναι σε υπερβολικό βαθμό εξαρτημένη από εσάς, αν σας ακολουθεί παντού μέσα στο σπίτι, αν νιαουρίζει έντονα όταν δεν βρίσκεστε κοντά της και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρειάζεται περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση και ίσως υποφέρει από άγχος του αποχωρισμού. Σκεφτείτε καλά αν πρέπει να φέρετε μια δεύτερη γάτα στο σπιτικό σας.

2. Αλλάζει τις συνήθειες του grooming της

Μια γάτα που αλλάζει την ιερή συνήθεια του μπάνιου της, υποδηλώνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είτε περιποιείται υπερβολικά τον εαυτό της είτε ξαφνικά σταματάει να τον περιποιείται, σημαίνει ότι είναι αγχωμένη, στενοχωρημένη ή άρρωστη. Πριν βιαστείτε να υιοθετήσετε μια δεύτερη γατούλα, προσπαθείστε να καταλάβετε τι από τα τρία σενάρια ισχύει γιατί ο ερχομός ενός νέου μέλους μπορεί τελικά να προξενήσει προβλήματα.

3. Τρώει περισσότερο ή λιγότερο

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά της γάτας που μπορεί να σημαίνει ότι νιώθει μόνη, είναι η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες. Αν ξαφνικά άρχισε να τρώει πολύ περισσότερο ή να μην έχει όρεξη ακόμα και για τις αγαπημένες της λιχουδιές, τότε μπορεί να βαριέται και να αισθάνεται θλίψη. Αν αυτή η κατάσταση δεν υποδηλώνει κάποιο ιατρικό πρόβλημα – πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στον/στην κτηνίατρό σας – τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο μικρός σας αίλουρος να θέλει παρέα.

4. Έχει καταστροφικές συμπεριφορές

Αν η γάτα σας άρχισε να καταστρέφει έπιπλα και πράγματα που ποτέ πριν δεν ασχολούταν, μπορεί να είναι ένα σημάδι πλήξης ή μοναξιάς. Οι γάτες είναι από τη φύση τους κυνηγοί και τους αρέσει να παίζουν και να τρέχουν. Αν δεν τους προσφέρετε εσείς την κατάλληλη εκτόνωση, τότε θα βρουν μόνες τους τον τρόπο. Οπότε, μια καλή επιλογή θα ήταν να έχει παρέα μια δεύτερη γατούλα για να παίζουν και να τρέχουν μαζί.

5. Δεν χρησιμοποιεί πια την αμμολεκάνη της

Τα προβλήματα με την αμμολεκάνη μπορεί και αυτά να είναι ένα σημάδι πλήξης και μοναξιάς. Αν η γάτα σας ήταν εκπαιδευμένη και πήγαινε πάντα στην άμμο της για τουαλέτα και ξαφνικά άρχισε να μην την χρησιμοποιεί και να κάνει την ανάγκη της όπου βρει, τότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι συμβαίνει. Οι γάτες είναι πλάσματα της συνήθειας και όταν τις αλλάζουν, μια πινακίδα αναβοσβήνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

6. Κοιμάται πολλές ώρες μέσα στην ημέρα

Μια αλλαγή στις συνήθειες ύπνου μπορεί να υποδηλώνει μοναξιά. Αν η γάτα σας δεν ασχολείται πλέον μαζί σας, μπορεί να νιώθει μοναξιά, απογοήτευση και θλίψη και να προτιμάει τον ύπνο από οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αποκλείσετε τα ιατρικά θέματα πριν πάρετε μια απόφαση.

7. Είναι υποτονική

Το τελευταίο σημάδι που θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας πριν υιοθετήστε μια δεύτερη γατούλα για να έχει παρέα η πρώτη σας γατούλα, είναι τα επίπεδα ενέργειας της πρώτης. Αν μέχρι πρότινος ήταν ενεργητική και δραστήρια και ξαφνικά άρχισε να “πέφτει”, αφού αποκλείσετε ιατρικούς λόγους, ίσως είναι η ώρα να αποκτήσετε δύο γατοπαιδιά.

Συνοψίζοντας

Είναι μεγάλη απόφαση και τεράστια ευθύνη να υιοθετήσετε ένα δεύτερο γατόνι. Ναι μεν σώζετε μια ζωή, αλλά θα πρέπει να αναλογιστείτε πώς αντιδράσει η γάτα που έχετε ήδη σπίτι σας. Παρατηρήστε τα σημάδια και αν τελικά αποφασίσετε να υιοθετήσετε μια ακόμα φουντωτή κυρία τότε θα πρέπει να το κάνετε σταδιακά, υπομονετικά και με απόλυτο σεβασμό και στα δύο ζωάκια.

