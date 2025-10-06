Ecommbx
LIFESTYLE

Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Παντρευτήκαν και βάφτισαν τον γιο τους - Δείτε φωτογραφίες από τα μυστήρια

 06.10.2025 - 07:32
Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Παντρευτήκαν και βάφτισαν τον γιο τους - Δείτε φωτογραφίες από τα μυστήρια

Το απόγεμα της Κυριακής 5/10 η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και βάφτισαν και τον ενός έτους γιο τους.

Τα μυστήρια τελέστηκαν σε ένα παραμυθένιο κτήμα στο Κορωπί και κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλαντζής, ενώ νονοί του γιου τους η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Δείτε φωτογραφίες στο LifeNewscy.

Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στις συζητήσεις για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή αναμένεται να καθοριστούν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

