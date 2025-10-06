Το παρασκήνιο με το καλώδιο Κύπρου - Ελλάδας: H έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου και τα επόμενα βήματα

Ειδικότερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για τα νέα δεδομένα και σήμερα εκτός απροόπτου αναμένονται ανακοινώσεις. Να σημειωθεί πως ο πρωθυπουργός ήταν με τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου στην Αμοργό, ωστόσο αποφασίστηκε να ακολουθήσει μετά την επιστροφή χθες το απόγευμα σύσκεψη στο Μαξίμου για να γίνει αναλυτικότερη συζήτηση.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με αφορμή δημοσίευμα που έκανε λόγο για απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ σε σχέση με το έργο. Να επισημανθεί πως το συγκεκριμένο δημοσίευμα διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον ΑΔΜΗΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ειδικότερα χθες απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε «για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση». Ωστόσο σε έντονο ύφος σημείωσε πως «από κει και πέρα, θέλω να το αναφέρω, αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει». Μάλιστα συνέχισε σε ανάλογο τόνο, λέγοντας πως «η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού».

Το θέμα όπως ήταν φυσικό πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τον ΑΔΜΗΕ , όπως αναφέρθηκε, να διαψεύδει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Σε ανακοίνωση σημειώνεται πως «ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά»

Το κλίμα μετά το « βραχυκύκλωμα »

Πάντως η ένταση της αντίδρασης που υπήρξε από τη Λευκωσία για ένα δημοσίευμα δεν αναμενόταν στην Αθήνα, αν και στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις. Για παράδειγμα προβληματισμό σχετικά με την βιωσιμότητα του έργου εξέφρασε σε συνέντευξή του πριν από ένα μήνα ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός.

Υπενθυμίζετε πως ερώτηση για το καλώδιο είχε δεχθεί ο πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ πριν από ένα μήνα. Τότε είχε μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει πρωτίστως την Κύπρο που είναι ενεργειακά απομονωμένη. «Η πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί» είχε πει, προσθέτοντας πως προφανώς για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό πραγματικά το θέλει

Αργά χθες το βράδυ δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» έδειχνε πως μπορούν να υπάρξουν βήματα βελτίωσης του κλίματος, καθώς σημείωνε πως «η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας φέρεται να δέχθηκε με ικανοποίηση την σαφή διευκρίνιση από πλευράς ΑΔΜΗΕ σήμερα ότι αναγνωρίζει το Πλαίσιο Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδος και τις πρόνοιές του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ». Στο ίδιο δημοσίευμα σημειωνόταν πως για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας- στη βάση πληροφόρησης του philenews- «οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου είναι υπεράνω των όποιων τεχνικών ζητημάτων άπτονται του συγκεκριμένου ή άλλου έργου. Για τη Λευκωσία δεν τίθεται θέμα διασάλευσης των σχέσεων με την Αθήνα σε καμία περίπτωση».

Τι είχαν συζητήσει Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη

Πριν από δύο εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και είχαν συζητήσει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως είχε γίνει γνωστό τότε «επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου».

Πως απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα

Να σημειωθεί πως για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχουν υπάρξει αντιδράσεις από την Άγκυρα, που το τελευταίο διάστημα με μία σειρά κινήσεων δείχνει πως επιμένει σε ένα αναθεωρητικό αφήγημα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σημειώσει ότι «εάν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Η δε Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο».

