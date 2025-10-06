Τα φθινοπωρινά φρούτα που μπορείτε να μοιραστείτε με τον σκύλο σας – Ποια πρέπει να αποφύγετε

Η θερμοκρασία έχει μειωθεί αισθητά, οι πρώτες βροχές έπεσαν, οι πρώτες ζακετούλες φορέθηκαν και τα πρώτα φθινοπωρινά φρούτα έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Κάθε εποχή του χρόνου έχει τα δικά της καλούδια και όσοι/ες από εμάς αγαπάμε το φαγητό, προσπαθούμε να φάμε ό,τι μας προσφέρεται απλόχερα από τη φύση. Έτσι λοιπόν, και αυτό το φθινόπωρο προμηθευόμαστε με νόστιμα φρούτα εποχής, αφήνουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και δημιουργούμε νόστιμες συνταγές. Μέσα σε όλες αυτές τις μυρωδιές και τα φθινοπωρινά χρώματα, βρίσκεται και ο καλύτερός μας φίλος, ο οποίος έχει εκστασιαστεί από αυτά και σίγουρα θέλει να δοκιμάσει μια μπουκιά από ό,τι και να τρώμε και να μαγειρεύουμε.

Ευτυχώς, υπάρχουν φθινοπωρινά φρούτα που μπορούμε να μοιραστούμε μαζί του αλλά και κάποια που καλό είναι να αποφύγουμε. Ετοιμάσαμε μια λίστα με αυτές τις δύο κατηγορίες και ελπίζουμε να σας βοηθήσει.

Φρούτα που μπορούμε να μοιραστούμε με τον σκύλο μας

Μήλα: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φθινοπωρινά φρούτα είναι τα μήλα. Τα μήλα, εκτός από νόστιμα, είναι και υγιεινά καθώς έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, κάλιο, βιταμίνες A και C, που βοηθάνε τον σκύλο μας να χτίσει ένα γερό ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθάνε στην πρόληψη αλλά και τη θεραπεία φλεγμονών. Επιπλέον, είναι μια καλή επιλογή σνακ, που μπορεί να αντικαταστήσει τις λιχουδιές που υπάρχουν στο εμπόριο.

Αχλάδια: Ένα ακόμη φθινοπωρινό φρούτο που μπορούμε να μοιραστούμε με τον σκύλο μας είναι το αχλάδι. Τα αχλάδια, λοιπόν, είναι απολύτως ασφαλή για τους τετράποδους φίλους μας και αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμινών C και K. Επιπλέον, περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθάνε το τρίχωμα των σκύλων να είναι λαμπερό και το δέρμα τους υγειές. Βέβαια, όπως και με τα μήλα, θα πρέπει να αφαιρούμε τα κουκούτσια τους για να αποφύγουμε τον πνιγμό. Καλό είναι να αφαιρούμε και την φλούδα και να τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια.

Κράνμπερι: Οι αντιοξειδωτικές και αντιβακτηριακές τους ιδιότητες μπορούν να υποστηρίξουν την καλή υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος του σκύλου μας. Επιπλέον, τα κράνμπερι περιέχουν προανθοκυανιδίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην υγεία του ουροποιητικού συστήματος. Βέβαια, καλό είναι να αποφεύγουμε τα αποξηραμένα κράνμπερι και αυτά που περιέχουν γλυκαντικές ουσίες και να προτιμούμε τα φρέσκα.

Σταφύλια: Όσο νόστιμα και να είναι τα σταφύλια, δεν θα πρέπει ποτέ να καταναλωθούν από τον σκύλο μας, καθώς είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία του. Υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ακόμα και η κατανάλωση μιας ρόγας. Κάποια από τα συμπτώματα της δηλητηρίασης είναι η απώλεια όρεξης, η αδυναμία, η υπνηλία, ο εμετός και η διάρροια, ο πόνος στην κοιλιά και το λαχάνιασμα. Αν για κάποιον λόγο ο σκύλος μας έφαγε σταφύλι, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον/την κτηνίατρό μας.

Γκρέιπφρουτ: Το γκρέιπφρουτ ή αλλιώς φράπα, είναι ένα αρκετά όξινο φρούτο που μπορεί να προκαλέσει στους αγαπημένους μας σκύλους στομαχικές διαταραχές. Τόσο η φλούδα όσο και οι σπόροι μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια προβλήματα, γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται. Ειδικά αν κάποιος σκύλος παίρνει φαρμακευτική αγωγή υπάρχει περίπτωση να εμποδίσει τον μεταβολισμό των φαρμάκων και αυτό να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Υπάρχει μια αφθονία φρούτων κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Ωστόσο, δεν είναι όλα ασφαλή για τα σκυλάκια μας. Πριν τους δώσουμε, λοιπόν, να γευτούν κάποιο φθινοπωρινό φρούτο, καλό είναι να ζητήσουμε τη συμβουλή του/της κτηνιάτρου μας. Όπως επίσης και αν παρατηρήσουμε συμπτώματα μετά την κατανάλωση κάποιου φρούτου, καλούμε αμέσως τον/την κτηνίατρό μας για να μας δώσει περαιτέρω οδηγίες.