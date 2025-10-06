Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέες κενές θέσεις στον Δήμο Λευκωσίας - Ο μισθός και όλες οι πληροφορίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες κενές θέσεις στον Δήμο Λευκωσίας - Ο μισθός και όλες οι πληροφορίες

 06.10.2025 - 10:12
Νέες κενές θέσεις στον Δήμο Λευκωσίας - Ο μισθός και όλες οι πληροφορίες

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Εργατών Κήπων και Πρασίνου), σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης.

Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι οι συνδυασμένες Δ5-Δ6 του ωρομίσθιου προσωπικού: Δ5: €1.230,95, 1.290,98, 1.333,47, 1.375,46, 1.417,36, 1.459,46, 1.501,45, 1.543,46, 1.585,45, 1.627,53, 1.669,49, 1.711,49, 1.753,93, 1.766,72 Δ6: €1.306,24, 1.371,24, 1.416,71, 1.462,54, 1.508,10, 1.553,84, 1.599,64, 1.645,23, 1.691,05, 1.736,85, 1.782,33, 1.828,16, 1.873,71, 1.886,43. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα, ευθύνες της θέσης καθώς και απαιτούμενα προσόντα είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας, www.nicosia.org.cy είτε από το χώρο υποδοχής στο Δημαρχείο Δήμου Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία Τηλ. 22797000).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να υποβληθούν στο Κιβώτιο Προσφορών, στο ισόγειο του Δημαρχείου Δήμου Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία Τηλ. 22797000), ή να αποσταλούν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο
Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Μαρίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  
Shein: Τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

 06.10.2025 - 09:58
Επόμενο άρθρο

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 06.10.2025 - 10:28
ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

  •  06.10.2025 - 09:11
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

  •  06.10.2025 - 09:19
ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

  •  06.10.2025 - 07:00
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

  •  06.10.2025 - 10:30
Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

  •  06.10.2025 - 09:58
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

  •  06.10.2025 - 09:04
Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

  •  06.10.2025 - 11:05
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

  •  06.10.2025 - 10:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα