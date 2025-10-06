Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

«Η ευγένειά της, η διακριτική δύναμη του λόγου της, το χαμόγελο και το αληθινό της ενδιαφέρον για την πατρίδα θα παραμείνουν για πάντα μέσα μας φάρος ανθρωπιάς και καλοσύνης», έγραψε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Σε ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter εξέφρασε τη λύπη της για τον χαμό της Καίτης Κληρίδου.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

«Καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένη μας Καίτη, εκεί όπου ανήκεις, στο φως που τόσο απλόχερα χάριζες γύρω σου.

Με βαθιά θλίψη και οδύνη αποχαιρετούμε όχι μόνο μια ξεχωριστή γυναίκα, αλλά και μια φίλη και συνεργάτιδα που άφησε το δικό της, ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Η ευγένειά της, η διακριτική δύναμη του λόγου της, το χαμόγελο και το αληθινό της ενδιαφέρον για την πατρίδα θα παραμείνουν για πάντα μέσα μας φάρος ανθρωπιάς και καλοσύνης.

Η σκέψη μας είναι κοντά στον αγαπημένο της σύζυγο, Κώστα Σιαμμά»