Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΤο Bean Bar δίπλα στη Europa Donna Κύπρου για τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το Bean Bar δίπλα στη Europa Donna Κύπρου για τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού

 06.10.2025 - 09:58
Το Bean Bar δίπλα στη Europa Donna Κύπρου για τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού

Προς πώληση limited edition macarons για οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης στο πλαίσιο της καμπάνιας «Support Pink»

Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και το Bean Bar συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη νόσο. Μέσα από τη νέα καμπάνια «Support Pink», σε συνεργασία με την Europa Donna Κύπρου, το Bean Bar επιθυμεί να συμβάλει σε αυτό τον σπουδαίο αγώνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου, όλα τα καταστήματα Bean Bar θα διαθέτουν προς πώληση limited edition macarons με γεύση φράουλα, σε ειδικές ροζ συσκευασίες των τριών και 10 τεμαχίων. Κάθε συσκευασία θα φέρει το διακριτικό αυτοκόλλητο «Support Pink», που συμβολίζει την κοινή προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και στήριξη των γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Όλα τα καθαρά έσοδα από την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη στήριξη του έργου της Europa Donna Κύπρου, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εδώ και 20 χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ενίσχυση των ασθενών και των οικογενειών τους.

Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Στο Bean Bar πιστεύουμε ότι η δύναμη της αλληλεγγύης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μέσα από τη νέα μας καμπάνια Support Pink στεκόμαστε στο πλευρό της Europa Donna και στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας, ενότητας και προσφοράς σε όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. Με μια απλή επιλογή, την αγορά των limited edition macarons που ετοιμάσαμε ειδικά για το σκοπό αυτό και θα διαθέτουμε τον Οκτώβριο στα καταστήματά μας, μπορούμε να συμβάλουμε ενεργά σε ένα σημαντικό σκοπό που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Καλούμε, λοιπόν, τους φίλους του Bean Bar να γίνουν κομμάτι αυτής της προσπάθειας.»

Η Europa Donna Κύπρου είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μέλος του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού για τον Καρκίνο του Μαστού. Πρωταρχικό έργο της είναι να ευαισθητοποιήσει τον κυπριακό πληθυσμό για τον καρκίνο του μαστού, να ενθαρρύνει την εκπαίδευση και να προάγει την πρόληψη, τις βέλτιστες θεραπείες αλλά και την αύξηση της ερευνητικής χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα.

Στήριξε κι εσύ την εκστρατεία Support Pink, που στέκεται στο πλευρό των γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο
Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Μαρίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  
Shein: Τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οργή Κυβερνητικών Ιατρών: Καταγγέλλουν απαράδεκτες πρακτικές «ελέγχων» από την Ελεγκτική Υπηρεσία – «Σιωπή Ο.Κ.Υπ.Υ.»

 06.10.2025 - 09:56
Επόμενο άρθρο

Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

 06.10.2025 - 09:58
ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

  •  06.10.2025 - 09:11
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» η Καίτη Κληρίδου – Οι σημαίες του ΔΗΣΥ θα κυματίζουν μεσίστιες

  •  06.10.2025 - 09:19
ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

ΑΤΑ: Καθοριστική σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο - Αναλαμβάνει πρωτοβολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης

  •  06.10.2025 - 07:00
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

  •  06.10.2025 - 10:30
Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - «Καλό ταξίδι στο φως, εκεί όπου ανήκεις…»

  •  06.10.2025 - 09:58
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

  •  06.10.2025 - 09:04
Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

  •  06.10.2025 - 11:05
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

  •  06.10.2025 - 10:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα