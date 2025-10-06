Το Bean Bar δίπλα στη Europa Donna Κύπρου για τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού

Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και το Bean Bar συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη νόσο. Μέσα από τη νέα καμπάνια «Support Pink», σε συνεργασία με την Europa Donna Κύπρου, το Bean Bar επιθυμεί να συμβάλει σε αυτό τον σπουδαίο αγώνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου, όλα τα καταστήματα Bean Bar θα διαθέτουν προς πώληση limited edition macarons με γεύση φράουλα, σε ειδικές ροζ συσκευασίες των τριών και 10 τεμαχίων. Κάθε συσκευασία θα φέρει το διακριτικό αυτοκόλλητο «Support Pink», που συμβολίζει την κοινή προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και στήριξη των γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Όλα τα καθαρά έσοδα από την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη στήριξη του έργου της Europa Donna Κύπρου, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εδώ και 20 χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ενίσχυση των ασθενών και των οικογενειών τους.

Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Στο Bean Bar πιστεύουμε ότι η δύναμη της αλληλεγγύης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μέσα από τη νέα μας καμπάνια Support Pink στεκόμαστε στο πλευρό της Europa Donna και στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας, ενότητας και προσφοράς σε όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. Με μια απλή επιλογή, την αγορά των limited edition macarons που ετοιμάσαμε ειδικά για το σκοπό αυτό και θα διαθέτουμε τον Οκτώβριο στα καταστήματά μας, μπορούμε να συμβάλουμε ενεργά σε ένα σημαντικό σκοπό που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Καλούμε, λοιπόν, τους φίλους του Bean Bar να γίνουν κομμάτι αυτής της προσπάθειας.»

Η Europa Donna Κύπρου είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μέλος του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού για τον Καρκίνο του Μαστού. Πρωταρχικό έργο της είναι να ευαισθητοποιήσει τον κυπριακό πληθυσμό για τον καρκίνο του μαστού, να ενθαρρύνει την εκπαίδευση και να προάγει την πρόληψη, τις βέλτιστες θεραπείες αλλά και την αύξηση της ερευνητικής χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα.

Στήριξε κι εσύ την εκστρατεία Support Pink, που στέκεται στο πλευρό των γυναικών με καρκίνο του μαστού.