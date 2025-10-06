Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα

Αυτό ανέφεραν το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται με τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών, αναφέρει ότι οι αντιπροσωπείες «συζητούν την προετοιμασία των συνθηκών του εδάφους για την απελευθέρωση κρατουμένων και κρατουμένων», σύμφωνα με πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Οι Αιγύπτιοι και οι Καταριανοί διαμεσολαβητές συνεργάζονται και με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού» για την ανταλλαγή, προσθέτει το δίκτυο.

Από την πλευρά του Τελ Αβίβ η τρέχουσα αντιπροσωπεία περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, τη Μοσάντ, τη Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικών υποθέσεων του πρωθυπουργού Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για θέματα ομήρων Γκαλ Χιρς.

ΠΗΓΗ: CNN.gr