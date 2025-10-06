Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙσραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα

 06.10.2025 - 18:16
Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα

Οι διαπραγματευτές από το Ισραήλ και τη Χαμάς ξεκίνησαν έμμεσες συζητήσεις στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου για ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αυτό ανέφεραν το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται με τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών, αναφέρει ότι οι αντιπροσωπείες «συζητούν την προετοιμασία των συνθηκών του εδάφους για την απελευθέρωση κρατουμένων και κρατουμένων», σύμφωνα με πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Οι Αιγύπτιοι και οι Καταριανοί διαμεσολαβητές συνεργάζονται και με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού» για την ανταλλαγή, προσθέτει το δίκτυο.

Από την πλευρά του Τελ Αβίβ η τρέχουσα αντιπροσωπεία περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, τη Μοσάντ, τη Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικών υποθέσεων του πρωθυπουργού Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για θέματα ομήρων Γκαλ Χιρς.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο
Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Μαρίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  
Shein: Τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύο τροχαία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Στο σημείο Αστυνομία για παροχή βοήθειας

 06.10.2025 - 18:01
Επόμενο άρθρο

ΑΤΑ: Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα μετά από σύσκεψη - Βλέπουν κοινωνικούς εταίρους οι Υπουργοί

 06.10.2025 - 18:20
ΑΤΑ: Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα μετά από σύσκεψη - Βλέπουν κοινωνικούς εταίρους οι Υπουργοί

ΑΤΑ: Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα μετά από σύσκεψη - Βλέπουν κοινωνικούς εταίρους οι Υπουργοί

Τα επόμενα βήματα για την εντατικοποίηση της διαδικασίας με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία σχετικά με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθορίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Παναγιώτου και του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα μετά από σύσκεψη - Βλέπουν κοινωνικούς εταίρους οι Υπουργοί

ΑΤΑ: Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα μετά από σύσκεψη - Βλέπουν κοινωνικούς εταίρους οι Υπουργοί

  •  06.10.2025 - 18:20
Τέλος στις «ανεξέλεγκτες» ξένες επενδύσεις – Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο που έρχεται στη Βουλή

Τέλος στις «ανεξέλεγκτες» ξένες επενδύσεις – Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο που έρχεται στη Βουλή

  •  06.10.2025 - 16:26
Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα

Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα

  •  06.10.2025 - 18:16
Ένσταση ΑΔΜΗΕ στη ΡΑΕΚ για το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου – Νέα ανατροπή στο GSI

Ένσταση ΑΔΜΗΕ στη ΡΑΕΚ για το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου – Νέα ανατροπή στο GSI

  •  06.10.2025 - 14:29
Τροχαίο με δύο οχήματα σε κυκλικό κόμβο στη Λευκωσία - Πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο -Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο με δύο οχήματα σε κυκλικό κόμβο στη Λευκωσία - Πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο -Δείτε φωτογραφίες

  •  06.10.2025 - 17:21
VIDEO - Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αυτό είναι το σημείωμα που «μαρτυρά» τα ονόματα των δολοφόνων

VIDEO - Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αυτό είναι το σημείωμα που «μαρτυρά» τα ονόματα των δολοφόνων

  •  06.10.2025 - 12:37
Το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Ποια η παράκληση

Το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Ποια η παράκληση

  •  06.10.2025 - 15:06
Συγκίνηση! Η κουκλάρα κόρη του Νίκου Παναγιώτου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας – Βίντεο και Φωτογραφίες

Συγκίνηση! Η κουκλάρα κόρη του Νίκου Παναγιώτου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας – Βίντεο και Φωτογραφίες

  •  06.10.2025 - 16:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα