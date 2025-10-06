Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύο τροχαία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Στο σημείο Αστυνομία για παροχή βοήθειας

 06.10.2025 - 18:01
Δύο τροχαίες συγκρούσεις σημειώθηκαν στη Λεμεσό το απόγευμα της Δευτέρας (6/10).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο τροχαίες συγκρούσεις έλαβαν χώρα στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της περιοχής Γερμασόγειας και Αγίου ΑΘανασίου.

Η μία σύγκρουση στην κατεύθυνση προς Λευκωσία και η δεύτερη στην κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Στα δύο σημεία βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Τα επόμενα βήματα για την εντατικοποίηση της διαδικασίας με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία σχετικά με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθορίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Παναγιώτου και του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

