Δύο τροχαία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Στο σημείο Αστυνομία για παροχή βοήθειας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο τροχαίες συγκρούσεις έλαβαν χώρα στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της περιοχής Γερμασόγειας και Αγίου ΑΘανασίου.

Η μία σύγκρουση στην κατεύθυνση προς Λευκωσία και η δεύτερη στην κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Στα δύο σημεία βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.