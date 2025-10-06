Τροχαίο με δύο οχήματα σε κυκλικό κόμβο στη Λευκωσία - Πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο -Δείτε φωτογραφίες

Πιο συγκεκριμένα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον κυκλικό κόμβο του Μετρό στη Λακατάμια.

Από το τροχαίο δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Δείτε φωτογραφίες του ThemaOnline