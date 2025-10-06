Ecommbx
LIKE ONLINE

Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

 06.10.2025 - 17:08
Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

Ένα σπάνιο γερμανικό νόμισμα του 1 σεντ, που σχεδιάστηκε το 2002 από τον αρχιτέκτονα Rolf Lederbogen, έχει γίνει αντικείμενο πόθου για συλλέκτες νομισμάτων και μπορεί να φτάσει αξία έως και 45.000 ευρώ σε δημοπρασίες.

Το νόμισμα ξεχωρίζει λόγω της πίσω όψης του, όπου απεικονίζεται ένα φύλλο βελανιδιάς με δύο βελανίδια, περιτριγυρισμένο από τα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, έχει διαφορετικό χρώμα σε σχέση με τα υπόλοιπα κέρματα του 1 σεντ στην ευρωζώνη, καθώς κατασκευάστηκε από άλλο χάλυβα.

Τα κέρματα των 1, 2 και 5 σεντ χρησιμοποιούνται πλέον σπάνια στις καθημερινές συναλλαγές, με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα των 50 σεντ και άνω να κυριαρχούν στις πληρωμές. Ωστόσο, οι συλλέκτες δεν χάνουν ευκαιρία να αποκτήσουν σπάνια δείγματα, ειδικά όταν έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως αυτό το γερμανικό νόμισμα του 1 σεντ.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις δημοπρασίες, όπως το eBay, αυτά τα σπάνια κέρματα μπορούν να φτάσουν έως και 45.000 ευρώ, καθιστώντας τα ιδιαίτερα πολύτιμα για όσους γνωρίζουν την αξία τους. Η σπανιότητά τους και η διαφορά στο σχέδιο και στο υλικό κατασκευής τα καθιστούν μοναδικά στην αγορά συλλεκτικών νομισμάτων.

Άλλα περιζήτητα κέρματα

Δεν είναι μόνο το γερμανικό νόμισμα του 1 σεντ που τραβά το ενδιαφέρον των συλλεκτών. Το γαλλικό νόμισμα των 5 σεντς του 1999, μπορεί να φτάσει αξία έως και 800 ευρώ. Κέρματα των 5 λεπτών κυκλοφορίας πωλούνται προς 1.000 ευρώ, ενώ τα κέρματα των 20 λεπτών του 1999, με το πρόσωπο του Μιγκέλ ντε Θερβάντες στην πίσω όψη, έχουν αξία έως 1.575 ευρώ.

 

Η συλλογή νομισμάτων συνεχίζει να αποτελεί δημοφιλή επένδυση για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία και τη σπανιότητα, με μοναδικά κομμάτια να αποφέρουν σημαντικά ποσά σε δημοπρασίες και αγορές μεταπώλησης.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Πραγματοποιήθηκε η 21η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες

 06.10.2025 - 16:57
Η ΡΑΕΚ έχει παραλάβει επιστολή από τον ΑΔΜΗΕ, την οποία και εξετάζει, δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Γραφείου της Αρχής, Παναγιώτης Κελίρης.

