Στο κελί 51χρονος στη Λευκωσία - Προέκυψαν στοιχεία εναντίον του για εμπρησμό οχήματος

ΑΤΑ: Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα μετά από σύσκεψη - Βλέπουν κοινωνικούς εταίρους οι Υπουργοί
Τα επόμενα βήματα για την εντατικοποίηση της διαδικασίας με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία σχετικά με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθορίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Παναγιώτου και του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.