Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Λούλα - Σε καλό κλίμα, μίλησαν για τους δασμούς

«Θα έχουμε και άλλες συζητήσεις και θα βρεθούμε στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον, τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Νωρίτερα, η ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας ανέφερε πως οι δύο ηγέτες είχαν «φιλική» συζήτηση, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, κατά την οποία ο Λούλα ζήτησε από τον Τραμπ να άρει τους δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

Από την 6η Αυγούστου, ένα σημαντικό μέρος των βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ υπόκειται σε δασμό 50%, εν είδει αντιποίνων για το «κυνήγι μαγισσών» που κατήγγειλε ο Τραμπ σε βάρος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου. Οι αμερικανικές πιέσεις δεν απέτρεψαν την καταδίκη του Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας, ο Λούλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πιθανότητα τετ-α-τετ με τον Τραμπ στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία θα διεξαχθεί στη Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας στα τέλη Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, της ισχυρότερης οικονομίας στη Λατινική Αμερική, εμφανίστηκε επίσης «πρόθυμος να ταξιδέψει στις ΗΠΑ» για μια συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες είχαν έναν σύντομο διάλογο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαπιστώνει ότι υπήρχε «εξαιρετική χημεία» μεταξύ τους και ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος του φάνηκε «συμπαθής». Από την πλευρά του, ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά».

