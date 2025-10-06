Video: Άλλαξε η διαδικασία για τις προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία – Τέλος το «γνωστός του γνωστού»
06.10.2025 - 21:29
Άλλαξε η διαδικασία για τις προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες γίνονται μέσω της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι άξιοι και όχι οι γνωστοί των γνωστών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «η λειτουργία των εξεταστικών κέντρων που ξεκίνησε το προηγούμενο έτος, αναγκάζει υποψήφιους για μεσοδιευθυντικές και διευθυντικές κλίμακες να υποβάλλονται σε διάφορες αξιολογήσεις και όχι μόνο σε προφορική εξέταση.
Συγκεκριμένα, χρειάζεται να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις, να κάνουν ασκήσεις ικανοτήτων, μελέτες περίπτωσης, παρουσιάσεις και ασκήσεις ρόλων.
Μέχρι στιγμής προήχθησαν με τη νέα διαδικασία ο διευθυντής τελωνείων, ο διευθυντής Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και ο διευθυντής Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνούν.
Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες για γενικούς διευθυντές. Την ώρα που ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου συνεχίζεται, οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών άρχισαν σήμερα συζήτηση για τα ωράρια και τη μειωμένη εργασία.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσμοθετείται η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης έως και δύο ώρες ημερησίως, με αναλογική μείωση απολαβών. Το νέο ωράριο να διαμορφώνεται μεταξύ εφτά και εννιά το πρωί, ενώ η αποχώρηση θα κυμαίνεται αντίστοιχα από τις δυόμιση μέχρι τις τεσσερήμισι το απόγευμα.
Η απασχόληση δεν θα επηρεάζει δικαιώματα που σχετίζονται με προαγωγές, κλίμακες, άδειες ανάπαυσης, επιδόματα, δέκατο τρίτο μισθό και συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Θα έχει παρόλα αυτά επίπτωση σε άδειες ασθενείας ή ανάπαυσης, αφού ο μισθός θα υπολογίζεται με βάση το μειωμένο ωράριο».
