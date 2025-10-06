Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του στην Ελλάδα

 06.10.2025 - 21:53
Σάλος έχει ξεσπάσει σε σχολεία της Χίου, μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών καθηγητριών εναντίον ενός καθηγητή μαθηματικών, ο οποίος φέρεται να αυνανιζόταν μπροστά τους σε ξεχωριστές περιστάσεις. Τα περιστατικά που ανέδειξε πρώτο το Newsbomb σημειώθηκαν αρχικά σε σχολείο του Βροντάδου και στη συνέχεια σε σχολείο της πόλης της Χίου.

Η πρώτη καταγγελία προκάλεσε άμεση αντίδραση της διοίκησης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τον καθηγητή να τίθεται σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών για έναν μήνα και να διατάσσεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των καταγγελιών. Παράλληλα, ο ίδιος απομακρύνθηκε άμεσα από τη σχολική μονάδα, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο καθηγητής παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο της εκπαίδευσης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως ακαριαία και αυστηρή από το υπουργείο Παιδείας. Η διοίκηση τόνισε ότι αντιμετωπίζει με μηδενική ανοχή τέτοιες συμπεριφορές και θα παρακολουθεί στενά την πορεία της έρευνας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη στήριξη των μαθητών και του προσωπικού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και στους γονείς. Μια μητέρα μαθήτριας της δευτέρας λυκείου, σε επιστολή της, ανέφερε ότι η κόρη της διαμαρτύρεται για την «περίεργη συμπεριφορά» του καθηγητή και ζητά να παρθούν άμεσα μέτρα. Η ΕΔΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση των αρμόδιων Αρχών.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

«Φυσικά θα γίνει το καλώδιο και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Η επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας και η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης - και μεταφέρω εδώ και από τη συζήτηση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό - είναι φυσικά να γίνει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση», δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα huffingtonpost.gr.

