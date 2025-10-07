ΠτΔ στη HuffPost: Καμία κρίση, ενδεχομένως κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές για GSI

Πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο "η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί".

«Έγιναν κάποιες ενέργειες που ξέφυγαν του πλαισίου της συναντίληψης που είχαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και πριν λίγες ημέρες στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου της ΕΕ", ανέφερε.

"Αλλά θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία της ερώτησής σας γιατί βλέπω αντιδράσεις από κάποιους. Και θέλω να πω ότι οι σχέσεις της Αθήνας με την Λευκωσία, οι σχέσεις μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ. Και δεν το λέω επειδή παρουσιάζεται ότι υπάρχει μία κρίση, για να παρουσιάσω μία διαφορετική εικόνα. Άρα δεν υπάρχει καμία κρίση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά: Η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Δεν θα δεχθούμε, οι Κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, με οποιοδήποτε τρόπο τις παράλογες αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας που ξεφεύγουν του Διεθνούς Δικαίου», δήλωσε στη HuffPost ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στηρίζει την απόφαση που έχουν λάβει από κοινού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πολιτικά και οικονομικά κριτήρια, να προχωρήσει το έργο.

Πρόσθεσε, σύμφωνα με τη HuffPost, ότι υπάρχει συμφωνία για πρόσθετη εκταμίευση 25 εκατομμυρίων – δηλαδή 50 εκατομμύρια προκαταβολικά – ώστε να υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ τις δεσμεύσεις του και να «ξεκολλήσει» η κατασκευή που έχει «φρενάρει».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ